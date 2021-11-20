憂中國軍事威脅　日本追加「7000億國防預算」創歷史新高

▲日本防衛省C-130運輸機。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本19日召開臨時內閣會議，通過史上最大規模的經濟振興對策，總預算高達55.7兆日圓（約台幣13.5兆元），其中包含一筆高達7000億日圓的國防追加預算，比2018財政年度多出約50％。外媒認為，這代表著日本對於中國大陸軍事崛起的擔憂，更勝於害怕國內重蹈軍國主義覆轍。

根據《路透社》報導，日本首相岸田文雄政府19日宣布史上最大規模的經濟振興對策，其中包含一筆高達7000億日圓（約新台幣1714億元）的國防追加預算。匿名消息人士表示，目前這項計畫尚未完全公開，這筆預算部分會用來購買巡邏機、運輸機和水雷。

日本經濟新聞（Nikkei Business Daily）指出，就年度國防追加預算而言，此一金額比2018財年的上一次高點多出約50％；追加撥款可能會讓截至2022年3月的財政年度國防預算總額超過6兆日圓，而最初的國防預算為5.34兆日圓。

日本長久以來致力於將國防預算控制在國內生產毛額（GDP）的1％以內，緩解國民對政府重蹈軍國主義覆轍的擔憂，但隨著北京在爭議海域的軍事行動，讓日本政府越來越注重國防佈局。執政的自民黨在10月31日大選前就提出政見指，欲擴大國防預算至GDP的2％、防衛省透過資金打造國產隱形戰鬥機、導彈等。

安倍晉三在澳洲智庫主辦的線上座談會中表示，考慮地區安全環境變得越來越嚴峻，有必要將日本、澳洲雙邊的安全和國防合作提升到更高層級，尤其應該和美國、英國與澳洲在人工智慧、網路及量子技術上進行廣泛合作。

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