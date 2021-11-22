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中國技術超越世界！在南海射出高超音速導彈　五角大廈慌了

▲▼報導稱，中國的高超音速滑翔飛行器使用了類似圖中的長征火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲報導稱，中國的高超音速滑翔飛行器使用了類似圖中的長征火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

中國在7月27日進行高超音速武器測試，並在接近目標時，以至少5倍音速的速度發射了一枚導彈。知情人士指出，中國的這項重大進展讓五角大廈的科學家們措手不及，因為據知目前尚未有國家擁有這種能力。

英國《金融時報》援引知情人士消息報導，高超音速滑翔飛行器是一種可攜帶核彈頭的機動航天器，中國發射的高超音速滑翔飛行器，以5倍音速的速度在南海上空發射了一枚導彈，而五角大廈的專家至今仍不確定，中國是如何克服物理限制，從高超音速飛行的飛行器上發射導彈的。

由於中國發射的導彈沒有明確目標，導彈射出後就徑直墜入水中，因此部分軍事專家認為，中國發射的是一枚空對空導彈，但也有人認為，這是中國摧毀敵方導彈防禦系統的方法，並可能損害防禦系統在戰鬥中摧毀高超音速武器的能力。

英國《金融時報》上個月報導稱，中國在7月27日和8月13日進行了高超音速武器試驗，引起美國政府的擔憂。如果中國高超音速武器測試的進展得到證實，就表明中國主席習近平可能正在計劃「軌道打擊」，以對抗美國在彈道導彈威脅美國本土之前擊落它們的方式。

白宮拒絕就相關消息作出任何評論，但表示了他們對中國核試驗的擔憂。報導稱，美國官員很清楚，中國在高超音速武器的發展領先於五角大廈，而7月27日的試驗顯示了共軍在相關領域的進展比世人預期的還要快。

美國太空部隊20日對此表示，「我們必須盡快迎頭趕上，並繼續保持對中國威脅的震懾和防禦能力。」然而，中國大使館則聲稱對相關試射「毫不知情」，「中國無意與其他國家進行軍備競賽，美國近年不斷編造『中國威脅』的理由，不過是為他們想要擴張軍備找藉口而已」。

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