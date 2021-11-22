女大生搭捷運低頭偷哭！高中妹「1舉動」太暖心　網感動：她是天使

▲原PO因為感情因素，忍不住在捷運上哭了出來。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

人生總有不順遂的時候，有時低潮期壓抑不住情緒，眼淚就不由自主的滑落。一名女網友發文表示，日前因為感情因素，她在捷運上不小心哭了出來，想不到竟有一位高中生遞給她紙條和衛生紙，讓她覺得又暖又開心。貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名女網友在Dcard上，以「謝謝你，陌生人」為題發文，提到她日前因為一些感情因素，忍不住在捷運上落淚，低著頭的她雖然沒有哭出聲音，不過搭到紅樹林站時，竟有一名高中生妹妹注意到她心情低落。

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▲原PO收到紙條和面紙。（圖／原PO授權引用）

該名高中生遞給原PO一包面試和一張紙條，上頭寫著「嗨！剛剛看到你心情好像不太好，這包衛生紙給你！」突如其來的關心讓原PO覺得很溫暖，事後也忍不住直呼，「我好開心！這可說是今天唯一開心的事情」，她很感謝對方的安慰，她一定會趕快好起來的。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「妹妹好溫暖，在這時間真的很需要一個安慰」、「妹妹是小天使吧！也拍拍你，希望你好好的」、「人間處處有溫情」、「我也收過，真的很暖」、「處處有溫暖！真是好人耶」、「生活中遇到這種人真的會很溫暖」、「妹妹的字好漂亮！心情不好的時候還有陌生人關心自己真的會直接爆哭吧」。

本文經原PO授權引用