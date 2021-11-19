馬尾妹「胸前濕一片」搭捷運羞爆　老司機抓包4關鍵不對勁

▲馬尾妹搭捷運超兇透視，律師直呼「本斥但大」。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

巨乳網紅「紳士龍蝦」穿濕襯衫搭北捷，引發千名網友暴動！不過律師林智群卻揪出4個「不合理細節」，但分析到最後，又因「本斥但大」4個字來結案，讓網友中肯吐槽，「就像黑男在ZARA前都遇到大妹子，但我從來沒遇過！」

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出兇猛視角，他好奇發問「這個雨好大，好像是一位Tiktok（抖音）網紅？」畫面可見，一名馬尾妹性感翹纖細雙腿，低著頭滑手機，胸前卻是溼答答，襯衫黏在肌膚上，連中間的扣子還邪惡爆開，讓老司機們看了頭昏眼花。

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不久後，有網友神出本尊了，巨乳妹原來是抖音網紅「紳士龍蝦」，擁有69.64萬粉絲追隨，她經常上傳搞笑或熱舞影片，相當受到歡迎。

對此，紳士龍蝦也在IG認了，「今日公事！天啊不要下雨RRR，我好像很少穿襯衫呢！」到了深夜，紳士龍蝦也在限時動態稱，因為沒帶傘已經下雨，就趕快去超商買應急的傘，她還強調「應該比較少人會帶不方便收納的傘出門吧？」最後還笑說，照片不是她拍的，要訂閱的粉絲放心，她沒有那張可以放，會是不一樣的照片。

惹火美照引發騷動後，連林智群律師也在粉專發文，先是點出4個癥結點，這種事情真的很奇怪，「正妹沒事搞得濕濕的（頭髮是乾的？）」「拍的人大剌剌的拍，也沒被甩巴掌」、「出現肉搜達人找出女生IG？」「有人這樣拍女生沒事的嗎？」

針對以上的「不合理」劇情，林智群最終卻以4個字「本斥但大」來結案，而原文意思是「本來想斥責的，但看在女生面子很大的分上就算了！」

文章曝光後，老司機們紛紛邪笑吐槽，「就像黑男在ZARA前都遇到大妹子，但我從來沒遇過」、「首先你要確定那車廂是真的啊」、「經紀公司行銷策略已經被玩爛了」、「另類行銷手法」、「一切都是套路」、「最好是戴口罩還搜得出來，就假肉搜真炒作」。