吃薑母鴨嫌難啃！老饕搖頭曝「點這2樣」才內行：不是去吃肉的

▲有饕客直呼，吃薑母鴨的重點在「麵線」跟「鴨肉丸」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

冬天就是吃鍋的季節，往往經過火鍋店、薑母鴨，就會看到店裡坐滿人，畢竟在冷天裡喝熱湯，真的暖胃又療癒。不過，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他去吃薑母鴨，但覺得薑母鴨的肉都很難啃，「啊為什麼羊肉爐、麻油雞都不會？」貼文則釣出老饕，專業分享吃薑母鴨的重點不在肉，而在別的食材！

這位網友發文問卦「薑母鴨的肉怎麼這麼難啃？」說他一個人去吃薑母鴨，追加了兩盤鴨肉，但看著盤子裡啃完的鴨骨頭，忍不住心想「薑母鴨的肉怎麼都這麼難啃？啊為什麼羊肉爐、麻油雞都不會？薑母鴨鴨肉就要弄得那麼難啃？」

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貼文一出，就有人也直呼有感，「我有這樣覺得！肉難吃，也不提供加豬雞羊肉，每家都這樣賣。」不過，馬上有鄉民吐槽，「薑母鴨有人在吃肉喔？」「肉有人在吃？」「湯才是重點，不然你去吃燒酒雞啊！」「這種食補精華是湯，肉就不是很重要。」「薑母鴨的肉重點是拿來炒香熬湯的。」

話題還釣出專業吃貨們，分享薑母鴨必點是這些，「鴨肉本來就不是重點啊！重點是麵線」、「薑母鴨是吃麵線和鴨肉丸的。」另外，也有人幫鴨肉澄清，「（鴨肉）要煮到最後才吃就軟，會不會吃啊」、「你要讓它滾個半小時以上，肉才會軟啊」、「煮久就軟了。」

還有一位老饕講解道，鴨肉又少又韌，所以要用刀工片成薄薄的鴨皮，鴨皮就很好吃，但薑母鴨的鴨肉沒片開，是全部下去煮、全入湯頭，要吃鴨肉的話，煮久確實會爛，但他就不喜歡薑母鴨的鴨皮，「脆皮鴨的皮我愛吃，但滾到爛的鴨，那種皮我覺得噁心。」