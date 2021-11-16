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家樂福火鍋季！引進超過40年老店鍋物　名店鍋底、配料一站還原

▲▼家樂福火鍋季，與多家名店聯名合作，推出常溫鍋底、冷凍湯底、配料等。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福火鍋季與多家名店聯名合作，推出常溫鍋底、冷凍湯底、配料等。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

家樂福與多間火鍋名店獨家合作，更與超過40年、60年、90年老店聯名，推出多款常溫及冷凍鍋底、配料，讓消費者輕鬆「一站還原各品牌名鍋」，秒變賢慧主廚。包括天下第一鍋、安將食堂、六福皇宮；還有90年歷史的小沈爺、擁有60年酸菜白肉鍋資歷的東北之家、超過45年台灣老字號寧記麻辣鍋等，11月17至30日「火鍋季」開跑。

▲▼家樂福火鍋季，與多家名店聯名合作，推出常溫鍋底、冷凍湯底、配料等。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福「常溫鍋底」推出多款獨家聯名新品，像是天下第一鍋、安將食堂、六福皇宮等。（圖／記者林育綾攝）

家樂福為了不讓消費者冰箱炸開，「常溫鍋底」推出超過60%新品，其中天下第一鍋、安將食堂主打超高CP值，天下第一鍋讓經典的麻辣鴨血直接整包帶走，也貼心的分裝成「個人」鍋；原住民主廚的安將食堂將卑南族傳統「烤火聚」滋味還原，打開來更有近30%的滿滿肉塊。

而六福皇宮的常溫湯底也主打精燉的濃郁湯頭，原汁原味的呈現餐廳頤園及留園的好味道。另外在家樂福線上購物，也獨家推出六福皇宮黃金蟲草鮑魚烏骨雞湯，內含整隻土雞慢火熬製，全台限量800盒。

▲▼家樂福火鍋季，與多家名店聯名合作，推出常溫鍋底、冷凍湯底、配料等。（圖／記者林育綾攝）

▲冷凍鍋底部分主打「老味道」，今年推出3家超過40年的老店。（圖／記者林育綾攝）

冷凍鍋底部分，此次家樂福主打「老味道」，今年推出3家超過40年的老店，包括90年歷史的龍鳳號第三代品牌小沈爺，將台灣傳統冬令食補也是店內招牌料理逐一還原，尤其慢煮經遁地的豬肚豬腸綜合湯，是店內的長銷招牌料理。

而提到酸菜白肉鍋，也必提擁有60年主廚資歷的東北之家，此次推出的套組將老店經典湯底還原，附上酸菜及豬五花，十分貼近店內的好味道。另外說到台北麻辣鍋，不能缺席的還有近50年台灣老字號寧記麻辣鍋，也將其中的麻、辣等傳承好味道端上桌。

其他冷凍鍋底也主打更小份、更便捷，尤其桂冠嚴選歐巴部隊鍋、回甘酸菜白肉鍋，業者推出3-4人小家庭享用的款式，即開就有基礎底料，讓消費者省下備菜的時間。

▲▼家樂福火鍋季，與多家名店聯名合作，推出常溫鍋底、冷凍湯底、配料等。（圖／記者林育綾攝）

▲名店酸菜白肉鍋、配料等，一站還原。（圖／記者林育綾攝）

而配料方面，將傳統市場的名店蒐集，包含逸香齋及南門市場魚丸店的蝦餃、魚餃、花枝餃、燕餃等餃類，還有以澎湖當地新鮮海鮮製成的品興行冷凍花枝魚漿系列，推出花枝蝦仁、花枝、海菜花枝、紫菜花枝、墨魚飛魚卵、飛魚卵花枝等口味。

肉類品項方面，家樂福獨家進口的CAB冷藏美國牛火鍋片，是挑選約100頭才能有7頭通過的最高品質安格斯牛，以及家樂福自有品牌及爭鮮的日本北海道干貝，另還有生凍帝王蟹腳、龍蝦身、南美白蝦等，都是十分搭配名店鍋物的頂級食材。

家樂福火鍋季也引進日、韓風迷的鍋底名物，包含與日本咖哩第一品牌CoCo壹番屋聯名的咖哩鍋、THE MUGLE的韓式系列。名店巡禮火鍋季於11月17日至11月30日舉行，主打一站還原名店鍋物，秒變賢慧主廚。

其中阿寶師也將全台巡迴、親自教學還原天下第一鍋，包含11月20日新店及蘆洲店、11月21淡新店、11月27日汐科店、11月28日經國及內壢店、12月4日青海店、12月5日彰化店、12月11日安平店、12月12日仁德店、12月25日鼎山店、12月26日鳳山店共12場次，詳細活動內容以店內公告為主。

▲全聯引進超過50款獨家名店鍋物免排隊。（圖／業者提供）

另外，全聯福利中心也在門市販售多款常溫火鍋湯底，超過50款獨家名店鍋物免排隊，販售品項數為歷年來最多，包括台式、日式、韓式還是泰式、港式，通通都有，加上冷凍火鍋湯底品項，等於今年販售品項數超過百款，一半以上還是獨家販售品牌。

例如今年新登場的「賈以食日」、「點點心」、「一風堂」、「藍象廷泰式火鍋」等常溫火鍋湯底；另冷凍火鍋湯底則有「老四川」、「石二鍋」等超人氣名店。

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