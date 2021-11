北京不滿台灣設處...「降級」外交關係！歐盟挺立陶宛：永遠支持

▲台灣駐立陶宛代表處18日起正式營運。(圖/翻攝自Twitter@ZygisPavilionis)

記者羅翊宬/綜合報導

立陶宛允許台灣在其首都維爾紐斯(Vilnius)於18日設立代表處後,招致北京當局不滿,從8月起宣布撤回中國駐立陶宛大使,而立陶宛駐中國大使也旋即於9月初從中國返抵立陶宛,雙方關係降至不互派大使的「代辦」等級。對此,歐盟一名發言人表示,歐盟始終支持立陶宛的決定。

根據外媒《Devdiscourse》報導,自從北京當局宣布降級中國與立陶宛的外交關係後,歐盟執行委員會(European Commission)於當地時間21日表示,歐洲並不認為立陶宛與台灣互設代表處的做法有違歐盟「一個中國」的外交政策。

歐盟執委會一名發言人表示,「我們先前已數度在與中國當局的接觸、以及公開聲明中明確表示,這主要是立陶宛與中國之間的雙邊問題。然而自從今年夏季以來,面對中國持續(對立陶宛)採取脅迫舉措,歐盟始終站在立陶宛這一邊。」

The cooperation between Lithuania & Taiwan will prove the shared values of democracy, freedom, and justice prevailing over the authoritarian regimes.

Working hand in hand, both Lithuania and Taiwan will thrive and prosper amid such a trying time!

pic.twitter.com/zEZPrkwnWl