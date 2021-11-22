北京不滿台灣設處...「降級」外交關係！歐盟挺立陶宛：永遠支持

▲台灣駐立陶宛代表處18日起正式營運。（圖／翻攝自Twitter@ZygisPavilionis）

記者羅翊宬／綜合報導

立陶宛允許台灣在其首都維爾紐斯（Vilnius）於18日設立代表處後，招致北京當局不滿，從8月起宣布撤回中國駐立陶宛大使，而立陶宛駐中國大使也旋即於9月初從中國返抵立陶宛，雙方關係降至不互派大使的「代辦」等級。對此，歐盟一名發言人表示，歐盟始終支持立陶宛的決定。

根據外媒《Devdiscourse》報導，自從北京當局宣布降級中國與立陶宛的外交關係後，歐盟執行委員會（European Commission）於當地時間21日表示，歐洲並不認為立陶宛與台灣互設代表處的做法有違歐盟「一個中國」的外交政策。

歐盟執委會一名發言人表示，「我們先前已數度在與中國當局的接觸、以及公開聲明中明確表示，這主要是立陶宛與中國之間的雙邊問題。然而自從今年夏季以來，面對中國持續（對立陶宛）採取脅迫舉措，歐盟始終站在立陶宛這一邊。」

The cooperation between Lithuania & Taiwan will prove the shared values of democracy, freedom, and justice prevailing over the authoritarian regimes.

Working hand in hand, both Lithuania and Taiwan will thrive and prosper amid such a trying time!

pic.twitter.com/zEZPrkwnWl — Trevor (@Trevor_WWYL2020) November 20, 2021

根據《路透社》，立陶宛總理莫尼特（Ingrida Simonyte）於當地時間21日表示，其實台灣在立陶宛設立駐點代表處，因為並不具備正式的外交地位，因此此舉自然不違反「一個中國」政策，「立陶宛期盼與台灣在經濟、文化、科學交流等領域上建立起更緊密的關係......我想強調，這一舉措並不代表與『一個中國』政策有任何衝突或是分歧。」

報導透露，其實在立陶宛的背後有美國華府強烈的支持，而立陶宛將於24日和美國進出口銀行簽署一份規模6億美元的出口信貸協議。

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