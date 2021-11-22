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中國宣布外交降級　立陶宛議員：只會增加反作用力

▲▼ 駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。 。（圖／外交部提供）

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立 。（圖／外交部提供）

文／中央社記者陳韻聿倫敦21日專電

中國今天宣布與立陶宛的外交關係降級。立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯說，北京對立陶宛越強硬，自由民主世界就會越反感；友台小組主席馬爾德基斯則說，北京的作法只會催生反作用力。

北京不滿立陶宛允許在首都維爾紐斯（Vilnius）設立台灣代表處，8月召回駐立大使，立陶宛駐中國大使也於9月初返抵維爾紐斯。立中外交關係降至「代辦」等級意味兩國目前不互派大使、已被召回的大使不會回到崗位。

在維爾紐斯的代表處是歐洲、也是中國邦交國境內第一個以「台灣」為名的代表處。

立陶宛外交部今天重申遵守「一中政策」，但強調同時有權與台灣擴大合作並互設不具外交性質的代表處，「一如其他許多國家的作法」。

儘管8月以來，中國明顯加大對立陶宛的外交和經貿施壓力道，立國總統辦公室、外交部皆數次表示，不希望立中關係斷絕，但作為主權獨立國家，立陶宛有權自行決定與誰來往。

帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）告訴波羅的海通訊社（BNS），他不認為立中外交降級會造成嚴重後果。他說：「在維爾紐斯活動的中國情報人員變少，這不是什麼重大後果」。

帕維里歐尼斯強調，立陶宛與台灣發展經貿、科技合作等關係不違背任何協定，問題關鍵是北京正緊縮協定內容的詮釋空間。

馬爾德基斯（Matas Maldeikis）告訴中央社，他了解中方宣布外交降級的目的是加強施壓立陶宛，但很遺憾，「這不是與任何主權國家應有的對話方式」。

馬爾德基斯指出，中方的決策只會讓其他歐洲國家對中共的帝國野心有更清楚認識。他呼籲中共的統治階級客觀認識自己的條件與處境，並清楚認知贏得他國真誠尊敬的唯一方法，就是尊重對方並提出建設性議程。

立陶宛國際關係專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）對中央社記者表示表示，中國的作為只會讓盟友更加團結支持立陶宛，這些盟友也會對中共政權本質有更清楚了解。就這點而言，應該感謝中共為立陶宛達成自身目標提供助力。

他並提到，被召回國的前駐立大使與2019年8月發生在維爾紐斯市中心的暴力事件有關：當時一群中國人試圖破壞支持香港民主運動的立陶宛民眾集會，相關行動後來被發現是經中國大使館策畫、組織。立中外交降級後，「那號被稱為大使的人物不會回來維爾紐斯了」，勞里納維丘斯說，這稱得上是好消息。

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