夜店飲料疑被摻毒　19歲妹「一喝昏迷」慘遭2陌生男輪流性侵

▲自稱是被害人友人的女網友宣稱，2名男子在她朋友的飲料中下藥，趁女子昏迷期間加以性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞首都吉隆坡一名19歲女子17日與友人到夜店玩，然而她卻在喝下飲料後昏迷不醒，事後更被2名男子性侵得逞。被害女子懷疑飲料有被摻入毒品，才會讓她突然醉倒，而自稱是受害者友人的女子日前在網路揭露涉案男子的照片，呼籲社會大眾提供相關線索。

綜合星洲網等外媒報導，警方18日晚間接獲報案得知，19歲女子17日晚間9時許和朋友到夜店消費，但卻突然醉倒，懷疑飲料被摻入毒品，隨後2人被2名陌生男子帶進市中心一間飯店。

自稱是被害人友人的女網友娜塔莎透過推特稱，有2名男子在飲料中下藥，趁19歲女子昏迷期間加以性侵，「我的朋友被這2名男子性侵了，若有人有相關消息請告訴我，這有助警方調查，他們是性侵犯，最後一個出現的地點在Royal Park KL」，且涉案男子的名字應該是沙姆（Sham）和萊恩（Ryan），並揭露2名男子的樣貌。

TOLONG SHARE PLS !! CARI DUA ELOR PUKIMAK NI , MMG KAKI ROGOL ORG. TLG SHARE SHARE AREA KL pic.twitter.com/21JG8jG0oq — tasha (@nurrulnatashaa) November 18, 2021

這名女網友透露，她當時並不在現場，但知道整起事件來龍去脈，鼓勵被害人向警方報案。不過她並未提供進一步細節。

警方表示，19歲被害女子是在友人的告知之下，才發現自己遭到性侵，因此決定報案。警方20日表示將徹查此案，目前正在追查2名嫌犯的下落。

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