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當街追砍孕婦！他扯出腸子…用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

▲▼他當街追砍孕婦剖腹！扯出腸子…用手掏內臟「找孩子」　目擊者狂抖嚇傻。（圖／翻攝微博）

▲吳男當街砍殺女子，並將對方的腸子、內臟扯出。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸廣東茂名信宜市21日發生一起當街兇殺案件，一名49歲吳姓男子持刀在街上追殺一名女子，連捅多刀後，竟將女子的腸子、內臟掏出，讓目擊者全都嚇傻。當地警方表示，目前已將男子逮捕歸案，詳細案情仍待釐清。

綜合陸媒報導，吳男21日上午11時40分許，持刀在街上追砍一名女子，直到女子受傷、倒在一間汽車維修店前，雖然汽車維修店的老闆拿椅子阻擋幫忙，但吳男仍上前用刀猛捅女子腹部好幾刀，剖開女子腹部後將內臟、腸子扯出，最後呆站在原地，等待警方到場。

一名目擊民眾表示，案發現場離他的住處很近，「就眼睜睜看著她被開肚、扯腸子，真的很恐怖」；也友人說，現場看到吳男將女子的內臟都捅出來，畫面非常血腥，嚇得他大喊「媽啊」就轉頭不敢看，「現在想起來，渾身都想發抖」。

▲▼他當街追砍孕婦剖腹！扯出腸子…用手掏內臟「找孩子」　目擊者狂抖嚇傻。（圖／翻攝微博）

▲網友目睹現場，回想起來還是非常害怕。（圖／翻攝微博）

此外，一名陳姓男子表示，案發前他站在男女不遠處，聽到兩人疑似在為了金錢問題發生爭執，當時吳男說「看看妳還敢再欺騙我嗎？我今天就結果妳！」女子則回「你有膽量嗎？」吳男立刻掏出藏好的刀子先捅了女子一刀，接著上演追砍的情節。

有一名自稱知情的網友透露，吳男跟死者本是情侶，女方劈腿後說懷了吳男的孩子，討要1萬元人民幣（約4萬3525元新台幣）的費用，但吳男事後得知女子根本沒懷孕，氣得要將錢討回來。兩人對質後發生爭執，吳男才動手追殺，懷疑開腸剖肚恐怕是在確認女子有沒有懷孕，但此消息是否為真，仍待當地警方確認。

對此，信宜市公安局表示，信宜市城北一商舖21日11時許發生一起故意傷害案件，此案導致兩人死亡，案發後已迅速逮捕吳姓男子，詳細案情仍待進一步調查釐清。

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