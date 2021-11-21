海外領地防疫大暴動影片曝！　法國緊急出動50人菁英部隊增援

"Courage aux collègues qui ont signé pour les plages et les cocotiers… mais se retrouvent embourber dans une guerre civile !"

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La misère n’est pas des LOL !

Force aux territoires oubliés de la république !#Guadeloupepic.twitter.com/zEOot9WN3y — (@saadhillimpact) November 19, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

加勒比海法屬瓜德羅普（Guadeloupe）因防疫發生暴動，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）20日表示，由於瓜德羅普已經從反疫苗通行證明政策，演變成暴動和四處劫掠，一夜間31人被捕，因此法國政府將派遣50名警方菁英部隊前往協助維持秩序。

▲瓜德羅普示威暴動。（圖／翻攝自推特）

路透社報導，達馬南在和海外領地部長勒孔奴（Sebastien Lecornu）結束危機會議後，對外表示國家將會堅定不移。他說派出的50人菁英小組，都是來自憲兵和警察的菁英戰術部隊。

達瑪南表示本土小組支援後，可讓瓜德羅普的軍警單位人數增加至2250人。勒孔奴指出總理卡斯泰22日將會和當地官員討論相關情況。

瓜德羅普在推動疫苗通行證明政策後，爆發連續5天的示威暴動，街頭路障被縱火燒毀，消防員和醫生則罷工加入抗議，19日政府頒布施行晚間6點至清晨5點的宵禁令，但立刻被憤怒的人民打破。

全歐疫情再起，甚至在疫苗覆蓋率達到前所未有的新高時，竟也見到單日新增確診人數突破新高，多地居家封鎖令必須重新祭出，或實行嚴格的疫苗通行證政策，也再次引起反彈。