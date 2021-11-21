彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

記者葉國吏／綜合報導

中國女網名將彭帥自曝與高官張高麗不倫後幾乎音訊全無，不過這兩天中國官媒不斷貼出彭帥的身影試圖交代下落，反而引起國際社會的質疑。20日曝光的彭帥影片被人揪出2個一點，懷疑彭帥是被「擺拍」相當不自然。

中共外圍官媒「環球時報」總編輯胡錫進張貼的其中一段影片，35歲的彭帥似乎身披外套、戴織帽和口罩走進一家餐廳。在另一段影片中，曾兩度獲大滿貫賽雙打冠軍的彭帥則未戴口罩，坐在餐桌旁參與攀談。法新社無法驗證影片的真偽。

▲胡錫進曝光彭帥在北京餐敘影片。（圖／翻攝自Twitter／Hu Xijin 胡锡进）

胡錫進在推特以英文發推文表示，第2段影片顯示，「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐，影片內容清楚顯示，那是於北京時間週六（20日）拍攝的。」

影片中彭帥和另兩名女子坐在一起的那名男子說「明天是11月20日」，但其中一名女子馬上打斷他說，「是11月21日」或週日。這段談話被人認為像是刻意安排，另外還有就是彭帥在影片中只有微笑，但沒說任何一句話，就像是被「擺拍」一樣。

針對網路上出現的新影片，世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）表示「仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動」。