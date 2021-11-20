13歲弟進產房「直擊親姐生產」　反應被讚爆！他表情崩壞意外紅了

▲ 伊莉莎白弟弟的影片意外爆紅。（圖／翻攝自TikTok／@jayceeelizabeth3）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名母親撫養二個天生皮膚發育不良的兒子，經常在社群媒體上分享孩子的病況，日前一段影片意外爆紅，原來她當初生第二胎時，讓她僅13歲的親弟弟進產房看她分娩，儘管部分網友認為這麼做很怪，她弟弟的反應卻令許多人為他們的姐弟情感到動容。

《太陽報》報導，國外網友伊莉莎白（Jaycee Elizabeth）11日在TikTok分享一段影片並寫下，「很驕傲我的弟弟想看他的外甥出生，他表現得比一些成年男性還要好！」畫面中可見，伊莉莎白的弟弟臉上滿是擔憂，不時搓揉臉部、輕扶額頭，一下張大眼睛，一下整張臉全皺在一起，頻頻墊腳尖想了解狀況，最後更是忍不住發出驚呼。

@jayceeelizabeth3 I'm so proud my brother wanted to watch his nephew being born, and he did better than some grown men! ♬ original sound - Jaycee Elizabeth

伊莉莎白說明，當時她準備分娩已有30小時，當她開始用力時，弟弟主動要求進產房，她也不反對，便讓弟弟看著她生產。她在影片中提到，弟弟全程都很擔心，在產房裡看了整整2小時，事後還跟她說，他沒想到會有「其他東西」跟著嬰兒一起出來。

這段影片至今累計1140萬次觀看及近200萬讚，網友紛紛留言表示，「我喜歡你們之間的關係，但我永遠不會讓我弟弟看」、「感情有點太太太太太好了」、「他成熟的表現令我印象深刻，妳的父母把他教得很好」、「這一點都不奇怪，他很棒」、「這是精神上的支持」。

部分網友認為讓弟弟旁觀生產過程有些奇怪，伊莉莎白對此則表示，這段影片是在2年前拍攝，不論人們怎麼說，事情都已經發生，她也從未強迫弟弟進產房，一切都是他自願的，且他們的母親也同意此事，「我為他感到非常驕傲，一點都不後悔。」

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