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她自爆被外星人「抓去配種」　強摘3顆卵子！堅信：已有混血寶寶

@sheerarejoice And no, I have never willingly got my eggs removed. For context, they took 3 of my eggs. #ForzaHorizon5GO #alien #aliens #extraterrestrial #extraterrestrials #ufo #taken #abducted #abductedinplainsight #abductedbyaliens #fyp #foryoupage #fypage #fypfypfyp original sound - Justine - Justine

記者張寧倢／編譯

國外網友席菈（Sheera Lumira Rejoice）透過拍攝TikTok影片聲稱，自己遭到外星人綁架，而且超音波檢查還發現卵巢有「摘除卵子」的痕跡。她強調，這是因為外星人當時強行取走她子宮裡的3顆卵子，要拿來配種混血寶寶。影片已突破400萬流量，但多數網友相當存疑，有人更直接砲轟她可能有思覺失調症。

▲▼外國女性網友席菈（Sheera Lumira Rejoice）認為自己被外星人強制摘取3顆卵子。（圖／翻攝自TikTok／sheerarejoice）

▲席菈認為自己被外星人強制摘取了3顆卵子。（圖／翻攝自TikTok／sheerarejoice）

根據《每日星報》報導，席菈在這部爆紅的影片中先是做出腹痛的姿勢，下秒又突然跳舞，字幕與內文卻道出奇異的「外星人綁架事件」。她聲稱，人們不相信她被外星人帶走，但超音波卻顯示卵巢有摘除卵子的疤痕（scar）。她隨後上傳多則影片解釋，某天她躺在沙發上睡覺，卻忽然感覺身體癱瘓、全身僵硬不能動，此時，門外走進一個像投影畫面般的人形，本質是灰色，但外表覆蓋著一圈黑，她認為那正是外星生物。

席菈說，外星人沒有帶她到宇宙船，而是將她帶到現在拍片的家中角落，但她整個人是漂浮的，而雙腿呈張開姿勢。她後來求助於薩滿教的治療課程，那人告訴她，「妳有3個混血寶寶，因為妳的3顆卵子被拿走了。」席菈表示，她的直覺讓她完全相信這個人，她從此戒除了飲酒、抽菸、攝取咖啡因等不良習慣，開始走入大自然，藉此療癒身心，「我最後還改了我的全名，因為這次經歷帶給我巨大的變化。」

▲▼外國女性網友席菈（Sheera Lumira Rejoice）認為自己被外星人強制摘取3顆卵子。（圖／翻攝自TikTok／sheerarejoice）

▲席菈發布多則影片講述「外星人到她家」的經歷，但多數網友都不相信。（圖／翻攝自TikTok／sheerarejoice）

然而，大多數的網友卻持不同意見，有人說動彈不得只是暫時的睡眠癱瘓症狀，而且發生時也容易產生幻覺。也有人質疑怎麼可能有辦法確切數出少了幾顆卵子，以及超音波也許根本看不出卵巢上有疤痕，或是得了卵巢囊腫等疾病。更有人直指，席菈感覺罹患「思覺失調症」（精神分裂症）、「該看醫生了」。

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