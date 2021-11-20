日首相擠24坪公寓又怎樣！岸田文雄8年內資產「暴增2億」

▲岸田文雄的名下資產8年來狂增2億日幣（約新台幣4877萬元）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



日本首相岸田文雄雖然目前仍然與家人同住在東京的眾議員宿舍，但是根據《富士新聞網》整理報導，他與家人目前的名下資產就已經超過2億日幣（約新台幣4877萬元），相較8年前擔任外務大臣時的2131萬日幣（約新台幣519萬元），足足翻了10倍。



《富士新聞網》整理日本首相岸田文雄與20名內閣成員和他們家人名下的動產、不動產等資產發現，其中資產最多的竟是61歲地方創生擔當大臣野田聖子，約2億8553萬日幣（約新台幣6963萬元）。據悉，她的丈夫在美國夏威夷州的檀香山擁有不動產。



岸田文雄2013年擔任前首相安倍晉三內閣成員時也曾被公布個人資產，當時還是外務大臣的他總資產為2131萬日幣（約新台幣519萬元），不過根據日媒最新資料，他現在的總資產高達2億868萬日幣（約新台幣5088萬元），包含位於廣島縣廣島市、靜岡縣伊東市的多間不動產，8年來資產翻了10倍，狂增2億日幣（約新台幣4877萬元）。



岸田文雄與其餘20名內閣成員的平均總資產為9440萬日幣（約新台幣2302萬元），與前首相菅義偉上任時的內閣成員平均總資產1億651萬日幣（約新台幣2597萬元）相比，少了約1200萬日幣（約新台幣292萬元），不過包含岸田文雄在內一共有7個人破億。



除了總資產最多的野田聖子，依序則是國土交通大臣齊藤鐵夫的2億4046萬日幣（約新台幣5864萬元）以及防衛大臣、安倍晉三胞弟岸信夫的2億3676萬日幣（約新台幣5773萬元）。

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