北科大徵才博覽會釋出2.5萬職缺　7成以上月薪破40K

▲北科大今日舉辦校園企業徵才博覽會。（圖／台北科技大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北科技大學今（24日）舉辦「薪際爭霸戰-校園企業徵才博覽會」，吸引台積電、大立光、億光電子、台達電、鴻海、台塑等180家企業參與，提供超過2萬5千個職缺，其中月薪40K以上職缺有1萬8千個。

北科大說明，為使學生深入了解企業資訊，已於3月10日至23日舉辦40場企業說明會，包括台積電、大立光、艾司摩爾、台達電、車美仕、裕隆日產汽車、廣達電等知名企業，場場吸引上百人報名，尤其台積電說明會高達六百多人報名。

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北科大表示，未來將將極推動學校與業界接軌，例如協助華新科技馬來西亞廠生產線升級；與台達電子公司泰達Delta Electronics（Thailand）合作人才培訓；與國際知名面板大廠友達光電簽約「國際產學聯盟國際會員暨前瞻產學研發合作基金」，展開全面短中長期產學合作計畫，亦加入友達光電GOLF學用接軌聯盟，產學合作金額近千萬元規模；亦為友達光電舉辦徵才說明會，每年有近20位畢業生進入友達光電就業。

另據《Cheers》雜誌今年2月發布「企業最愛大學生調查」結果，北科大榮獲技職體系第一名，在9大能力指標中，北科獨拿8項技職第一（專業知識與技術、創新能力、學習意願與可塑性、數位應用能力、抗壓性等），表現最突出，深受業界信賴。

北科大校長王錫福指出，隨著疫苗施打進展為全球經濟帶來曙光，台灣防疫有成也讓企業更願意招募新血，半導體、光電科技、能源化工、電子商務、金融科技等產業共襄盛舉，今年畢業生就業情況應能超過往年。北科大同學踏入社會之初，已具備其他學校畢業生欠缺的優勢，盼大家珍惜且延續優良傳統。

王錫福並以「學力」、「活力」、「毅力」三力勉勵同學：所謂「學力」，需時時刻刻充實自己的各項能力，累積深厚實力；而「活力」，要保持快樂的人生觀與積極進取的態度；「毅力」，能忍受挫折並堅持到底。