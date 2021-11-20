嘉義高中也出現「棒球隊」！　慶生惹禍百人齊聚走廊持棍叫囂　

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高中日前數位二年級學生在資優大樓用刮鬍泡慶生，教官前往處理時，某二年級學生由樓上拍攝照片po於ig上並標注低能智障類似字眼，當節下課備標註的學生去拍照班級要求道歉，於教官前往時一群學生一哄而散。校方表示，目前已掌握po文及群聚等學生，後續加強正向輔導，依照學生輔導管教辦法及校規處置。

►嘉義高中學生持球棒聚眾鬧事學生持球棒聚眾鬧事。（圖／記者翁伊森翻攝）

校長陳元泰指出，校方已掌握發文及群聚等學生，後續將加強正向輔導，並依照學生輔導管教辦法及校規處置。當天學校寫由學務主任約談帶球棒到場示威的同學，但學生表示是因覺得好玩，不自覺就拿著跟著去湊熱鬧。

陳元泰表示，學校將加強宣導網路正確使用方式，教導孩子網路互動的正確觀念，避免做出傷害別人或引起紛爭之不當行為，同時也學會如何保護自己。另外，也加強法治教育，防範孩子們學習不正確之社會不良行為，避免在不知狀況下，誤觸法律規範。



學校將加強宣導網路正確使用方式，教導孩子網路互動的正確觀念，避免做出傷害別人或引起紛爭之不當行為，同時也學會如何保護自己。另外，也加強法治教育，防範孩子們學習不正確之社會不良行為，避免在不知狀況下，誤觸法律規範。