流感疫苗比去年少打110萬劑創新低　4重症高風險群「驚見年輕人」

▲護理師幫民眾接種流感疫苗。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／綜合報導

今年度公費流感疫苗分2階段開打，但基層診所反應接種數量少，擔心造成群聚感染。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日在記者會中坦言，今年流感疫苗接種率的確創下歷史新低，只打了442萬4543劑，比去年同期少了110萬劑，呼籲民眾還是要接種。醫師也點出4大高風險群，提醒不在公費對象的年輕人也要注意。

公費流感疫苗第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。

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疾管署強調，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。

陳時中昨日在記者會上提到，流感與新冠肺炎都是病毒傳染，現在新冠疫情稍緩，民眾還是要打流感疫苗，「不然一波下去另一波又起來」。而去年10月到今年10月共有2例流感併發重症死亡個案，呼籲符合公費流感資格的民眾儘速接種，讓重症死亡風險降到最低。

為了避免接種疫苗後發生不良事件難以判定，指揮中心要求新冠疫苗與流感疫苗接種日至少間隔7天。門諾醫院感染科主任繆偉傑日前表示，流感疫苗的保護力大約6個月，就算去年有打體內抗體已所剩無幾，今年再行接種才能提升抵抗力，尤其長者應在冬季來臨前完成注射。

醫師江坤俊日前也在節目上強調流感疫苗重要性，更點出4大高危險群，分別為：小孩、老年人、孕婦與年輕人。他強調，很多「流感重症死亡」的都是年輕人，很多時後年輕人得流感會比老年人嚴重，是因為當病毒進入體內時，可能會出現「免疫風暴」，亦即過度免疫反應引起體內組織發炎，進而導致流感重症，比一般流感更容易致命。