不滿柯文哲要「輾壓社子島」　自救會闖市議會怒斥柯獨裁市長

記者陳家祥／台北報導

台北市社子島開發案預計25日進行環評會議，反對開發案的當地自救會成員，日前到台北地檢署按鈴並遞狀，控告市長柯文哲日前公開針對社子島開發案恐嚇要「輾過去」，讓居民心生恐懼。沒想到，19日總質詢時，自救會成員「闖關」成功進入議場，在議員陳政忠質詢時，突然拉開布條抗議高喊「反對輾壓社子島」，現場爆發衝突。

自救會成員在3樓的記者席，朝著2樓的議場大喊，我們反對你們輾壓社子島，柯文哲你的替代方案呢？你承諾社子島居民的替代方案呢？社子島的替代方案拿出來啊？還怒斥柯是獨裁市長，承諾社子島的替代方案完全沒有拿出來，「叫柯文哲出來面對，出來面對社子島居民！」

在突發狀況發生後，議長陳錦祥馬上指示現場駐衛警處理，而柯文哲則是默默看著自救會成員抗議，並未多做表示。

自救會不滿，柯文哲9日在接受市議員陳建銘質詢社子島開發案時，揚言「輾過去，不管了」，不但讓居民擔心開發案不當徵收會侵害權益，也可能對官員或環評委員造成影響。

自救會成員19日抗議完後怒批，禁建50幾年了，要拆我們房子，我們100坪只能換60坪，說要蓋房子給我們住結果還要還？說我們不會活這麼久，根本垃圾市長。

另一成員說，社子島居民跟柯文哲說不要再區段徵收，他還是依然故我、不聽我們的訴求。還有成員表示，柯文哲說老人不會活超過24年，「24年，你的爸媽還活著嗎？你怎麼可以昧著良心說這些話？你為人子女講得出這種話？」

▲社子島開發案爭議，自救大鬧北市議會，有民眾舉海報「獨裁柯文哲」。（圖／記者陳家祥攝）

