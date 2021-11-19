　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市房價貴「搭帳篷也能開5000租金」　柯文哲：5、6千就這樣啊

▲▼王鴻薇送柯文哲帳篷。（圖／記者陳家祥攝）

▲王鴻薇送柯文哲帳篷。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北居大不易，目前在台北市租屋月租金至少1萬跑不掉，對於年輕人來說是筆不小的負擔。台北市議員王鴻薇19日總質詢時，檢視檢視台北市的租屋環境，竟發現許多不可思議的怪象，租屋環境包羅萬象，有停屍間風、監獄風、軍營風、野外澡堂風，甚至還有在房間內搭帳篷的露營風，讓她直言相當荒謬，要求北市府介入改善。

王鴻薇質詢時先問柯文哲，在台北市要租獨立房間、衛浴的套房要多少？柯說，大概1萬起跳，雅房也都要1萬元以上，「單房最爛大8000，大概都要12000」。

王鴻薇說，年輕人花1萬元租房壓力很大，接著邀柯文哲走到事先準備好的帳篷，指出在台北市有房東竟「出租帳篷」，這樣1個月多少？柯文哲納悶，房間裡為什麼要帳篷？都已經在房間裡面了。

接著王鴻薇表示，查閱租屋網，有停屍間風、監獄風、野外澡堂風、上下舖的軍營風等，讓柯文哲看到笑出來。王說，這類的物件大概壓到1個月租金5000元以下，「露營風這樣空間裡可以放3、4個帳篷，每個帳篷1個月收5000、6000元，這也是租屋網裡面。

「這就是現在的台北市。」王鴻薇問到，這樣的狀況，合理嗎？符合所謂居住正義？柯文哲說，「5000、6000就是這樣啊」。

王鴻薇直言，租屋空間變成這樣趨勢，不符合政治人物高喊的居住正義，「這樣的屋主真的太離譜了，要賺成這樣？真的看不下去」，年輕人別說在台北打拚了，到底要怎麼在台北活下去？

「台北市的人口持續外流，我稱之脫北潮，大家都要逃離台北。」王鴻薇指出，從柯文哲上任後到今年，北市一共流失16萬人口，這幾年北市對其他縣市都是淨流出，「首善之區應該是別人流進北市，但這幾年不一樣，要到新北市每年就要2萬人，越來越多台北人口往新北流動，還發生到高雄、比高雄到台北的人多，你會不會對這樣覺得丟臉？」

柯文哲表示，最近有看到數字，第一點，目前生活方式越來越像美國，白天中午12點，大概350萬人，「進來台北市上班，下班又回去」，晚上12點在這睡覺的大概260萬人，差距約90萬人。但柯也直言，台北市的房價太貴。

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
快訊／彭文正慘了！　法院正式發布「通緝令」　
黃瀞瑩真的「被請辭」！　市府宣布卸副發言人職務
重機直插C200慘死　爸爸現身殯儀館見最後一面
役男打瞌睡被懲罰　陸軍司令震怒「連拔9主官」
台灣第一人！　「柔道男神」楊勇緯登世界第1　
高嘉瑜不忍了！被迫當「四劑戰士」：政府該道歉
馬尾妹「胸前濕一片」搭捷運羞爆　老司機抓包4點不對勁
華南7美姬「0修圖真面目」曝光　網驚：修很大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃士修言論涉恐嚇　朱立倫避談：我只講國民黨的部分

真的「被請辭」！柯文哲才爆不在發言體系　市府宣布黃瀞瑩卸副發言人職務

役男遭罰冷風中脫衣「徐衍璞震怒」　涉案士官函送金門憲兵隊偵辦

你身家安頓好了沒？綠營按鈴控告黃士修　張志豪要朱立倫道歉

北市房價貴「搭帳篷也能開5000租金」　柯文哲：5、6千就這樣啊

駐立陶宛台灣代表處掛牌　蘇貞昌讚突破：台灣越來越被世界看見

2全新「觀光列車」明年上線！吃米其林搭火車　鐵馬＋鐵路一次玩

周玉蔻批顏家罔顧人命！搶台中港BOT煤倉　顏競辦控污衊喊告

雲縣議會「議員罰站官員」引戰火　「恁老爸很優秀」險爆衝突

中二選區5人登記參選名單曝　台灣股票黨和幼兒園長都來了

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

黃士修言論涉恐嚇　朱立倫避談：我只講國民黨的部分

真的「被請辭」！柯文哲才爆不在發言體系　市府宣布黃瀞瑩卸副發言人職務

役男遭罰冷風中脫衣「徐衍璞震怒」　涉案士官函送金門憲兵隊偵辦

你身家安頓好了沒？綠營按鈴控告黃士修　張志豪要朱立倫道歉

北市房價貴「搭帳篷也能開5000租金」　柯文哲：5、6千就這樣啊

駐立陶宛台灣代表處掛牌　蘇貞昌讚突破：台灣越來越被世界看見

2全新「觀光列車」明年上線！吃米其林搭火車　鐵馬＋鐵路一次玩

周玉蔻批顏家罔顧人命！搶台中港BOT煤倉　顏競辦控污衊喊告

雲縣議會「議員罰站官員」引戰火　「恁老爸很優秀」險爆衝突

中二選區5人登記參選名單曝　台灣股票黨和幼兒園長都來了

蕾菈脫到剩紅內衣辣爆！　被質疑「老愛穿這麼暴露」霸氣回應

過年免驚搶不到車票！高鐵明年1／4起恢復為「疫情前時刻表」

和尚鸚鵡「叼凶器」飛高高驚悚12秒　主人要牠放下險濺血

用好市多清潔劑驚見一堆「海帶」！她崩潰曬照...神人1招破解

中國、俄羅斯侵入南韓防空識別區！派遣9架軍機展開「聯合軍演」

布雷克投1、4、7場　林岳平妙語：如果是海克曼或費古洛

快訊／彭文正被通緝了！誹謗總統拒不出庭　法官：已無拘提實益

曾認新冠病毒從實驗室流出　科學家改稱源頭為動物

艾成自豪性事超合「頻繁就是福」　王瞳羞：他愛從後面偷拍

大腸麵線鋪滿肥滋滋蚵仔！景美夜市排隊夯店　蒜泥無限加到過癮

政治熱門新聞

綠營桃園市長黑馬曝　陳時中空降難

快訊／立院三讀《跟騷法》　8類行為入罪最重關5年

遭批廟產2.9億「年年不變」　大甲鎮瀾宮首度公布財報澄清

快訊／蔡英文譴責黃士修恐嚇

不滿柯文哲要「輾壓社子島」　自救會闖市議會抗議

打高端恐補2劑國際疫苗　專家：台灣打4劑成全球首例

黃士修嗆核能處長：身家安頓好了吧　她酸「講不贏就威脅」

顏家被爆搶下台中港BOT煤炭倉儲案　周玉蔻轟：謀財害命莫此為甚

拜登證實：美國正考慮杯葛北京冬奧

中二選區5人登記參選名單曝

顏寬恒發言人控告周玉蔻盼好好重修學分

正副總統、行政院長基隆「合體開講」

顏寬恒發言人「提告周玉蔻」

焦糖哥哥爆「有人出錢勸退」　民進黨北市黨部要查

更多熱門

相關新聞

不滿柯文哲要「輾壓社子島」　自救會闖市議會抗議

不滿柯文哲要「輾壓社子島」　自救會闖市議會抗議

台北市社子島開發案預計25日進行環評會議，反對開發案的當地自救會成員，日前到台北地檢署按鈴並遞狀，控告市長柯文哲日前公開針對社子島開發案恐嚇要「輾過去」，讓居民心生恐懼。沒想到，19日總質詢時，自救會成員「闖關」成功進入議場，在議員陳政忠質詢時，突然拉開布條抗議高喊「反對輾壓社子島」，現場爆發衝突。

議員批黃瀞瑩帶職拚選舉　柯文哲當場拔官：她現在沒當副發言人

議員批黃瀞瑩帶職拚選舉　柯文哲當場拔官：她現在沒當副發言人

台北燈節史上第一個「會跳舞的主燈」12月17日登場

台北燈節史上第一個「會跳舞的主燈」12月17日登場

熊好券第100萬筆消費將出現　北市加碼11個3000元大禮包

熊好券第100萬筆消費將出現　北市加碼11個3000元大禮包

白晝之夜線上成效差　柯仍讚模範

白晝之夜線上成效差　柯仍讚模範

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

機車雙載車禍　2男送醫不治

全新Lexus NX200只有台灣有！

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面