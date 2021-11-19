北市房價貴「搭帳篷也能開5000租金」　柯文哲：5、6千就這樣啊

▲王鴻薇送柯文哲帳篷。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北居大不易，目前在台北市租屋月租金至少1萬跑不掉，對於年輕人來說是筆不小的負擔。台北市議員王鴻薇19日總質詢時，檢視檢視台北市的租屋環境，竟發現許多不可思議的怪象，租屋環境包羅萬象，有停屍間風、監獄風、軍營風、野外澡堂風，甚至還有在房間內搭帳篷的露營風，讓她直言相當荒謬，要求北市府介入改善。

王鴻薇質詢時先問柯文哲，在台北市要租獨立房間、衛浴的套房要多少？柯說，大概1萬起跳，雅房也都要1萬元以上，「單房最爛大8000，大概都要12000」。

王鴻薇說，年輕人花1萬元租房壓力很大，接著邀柯文哲走到事先準備好的帳篷，指出在台北市有房東竟「出租帳篷」，這樣1個月多少？柯文哲納悶，房間裡為什麼要帳篷？都已經在房間裡面了。

接著王鴻薇表示，查閱租屋網，有停屍間風、監獄風、野外澡堂風、上下舖的軍營風等，讓柯文哲看到笑出來。王說，這類的物件大概壓到1個月租金5000元以下，「露營風這樣空間裡可以放3、4個帳篷，每個帳篷1個月收5000、6000元，這也是租屋網裡面。

「這就是現在的台北市。」王鴻薇問到，這樣的狀況，合理嗎？符合所謂居住正義？柯文哲說，「5000、6000就是這樣啊」。

王鴻薇直言，租屋空間變成這樣趨勢，不符合政治人物高喊的居住正義，「這樣的屋主真的太離譜了，要賺成這樣？真的看不下去」，年輕人別說在台北打拚了，到底要怎麼在台北活下去？

「台北市的人口持續外流，我稱之脫北潮，大家都要逃離台北。」王鴻薇指出，從柯文哲上任後到今年，北市一共流失16萬人口，這幾年北市對其他縣市都是淨流出，「首善之區應該是別人流進北市，但這幾年不一樣，要到新北市每年就要2萬人，越來越多台北人口往新北流動，還發生到高雄、比高雄到台北的人多，你會不會對這樣覺得丟臉？」

柯文哲表示，最近有看到數字，第一點，目前生活方式越來越像美國，白天中午12點，大概350萬人，「進來台北市上班，下班又回去」，晚上12點在這睡覺的大概260萬人，差距約90萬人。但柯也直言，台北市的房價太貴。