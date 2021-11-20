萬物糧倉大地慶典　「曆曆小米餐桌」壓軸登場

▲8部合音演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

水土保持局台東分局於今年「萬物糧倉大地慶典」計畫，輔導3組在地料理團隊，發展獨具特色的大地餐桌，壓軸場「曆曆小米餐桌」於19日在海端鄉崁頂部落舉行。以「小米」為主題，菜色包含經典小米飯、油芒料理、時令野菜，結合部落故事述說、田間植物採集、伴隨布農族 pasibutbut 8部合音祈禱小米豐收歌，在現地感受最深刻的小米精神。

「曆曆小米餐桌」由崁頂部落蓋亞那工作坊主辦，蓋亞那 Kaiana 在布農族語中意為「懸掛」，因為只要抬頭就能看見一整排懸掛著的小米。這一片屬於布農族的小米園，不僅是家園，更是布農族的知識庫。遊程以部落故事屋為起點，先聆聽布農族的歷史故事後，漫步於崁頂部落進行導覽，接著至田園間採集野菜交給廚房，共同熬煮成「魔法湯」，最後以小米餐桌搭配部落特有的小米歲時曆，一邊享用美食一邊認識布農族歲時祭儀。崁頂部落耆老也特別在現場帶來享譽國際的布農族傳統 pasibutbut 8部合音演出，受邀來賓除了從料理中品嚐出土地的生命力，也在祈禱小米豐收的歌聲中，更全面的感受小米與族群文化的關係。

▲小米餐桌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

蓋亞那工作坊主理人胡郁如（Ibu）表示：「蓋亞那的核心價值以『布農族傳統文化』與『食物記憶與創新』為2大宗旨，除了不斷累積與實踐布農族傳統文化與延續外，食物記憶與創新更是蓋亞那近年來不斷實踐的內容。」希望透過曆曆小米餐桌活動，讓遊客品味到食物的真滋味，也能從中更加認識布農族文化的底蘊與精髓。