防疫也防暴！東縣府舉辦家暴防治論壇　提昇在地保護服務量能

▲縣府舉辦研討會，國內專家學者齊聚一堂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化社會安全網，台東縣政府運用公益彩券基金日前在娜路彎大酒店2樓宴會廳舉辦「全球新冠肺炎疫情影響下的家庭暴力：國際趨勢與台灣經驗」研討會，邀請王佩玲教授等21名國內專家學者齊聚一堂，研討疫情影響下家庭暴力的變化狀況與應變情形，並藉由各專家學者的研究發表，汲取經驗，提昇在地保護服務的品質。

台東縣政府表示，在疫情影響之下，全國經濟及各項層面均受到影響，台東也受到波及，所幸在縣府團隊努力下，疫情一直獲得穩定控制，今年度在疫情爆發之後，台東縣整體家庭暴力案件數量雖沒有顯著大幅度增加，但封鎖不只重挫經濟，屋簷下的親密關係也可能因此緊張，施暴者恐因疫情焦慮、失業恐慌與隔離孤獨催化暴力，同時受暴者也因保持與人之間距離，難以被外界發現「異狀」，向社會求援的管道也可能遭遇更多阻隔。

社會處長陳淑蘭提到，許多家暴案件因疫情停課之後，並不是消失，而是隱藏在家庭之內沒有被發現。近期疫情雖然趨緩，但是疫情也改變我們的生活模式與形態，防疫之餘也要正視家暴仍存在的事實，也希望借由此次研討會，提升台東縣保護服務業務的能量，讓未來疫情長駐化的情形下，持續守護受暴弱勢者的人身安全。

社會處指出，台灣是世界的一份子，在「防疫也要防暴」情境下，希望提供受暴家庭完善的全面服務，以維謢台東縣民的人身安全。因此，社會處特別舉辦「全球新冠肺炎疫情影響下的家庭暴力：國際趨勢與台灣經驗研討會」，邀集國內各地關心與研究此一領域之專家學者或實務工作者，期待藉由共同討論、交流相關議題，提升家庭暴力實務工作者面對疫情挑戰的服務知能與技巧。提供受暴家庭完善的全面服務以保障民眾的人身安全。