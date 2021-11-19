藥物過敏有前兆　台東馬偕藥師提醒牢記6字箴言

▲過敏6症狀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來因COVID-19疫情影響，疫苗施打成為全球對抗病毒的重要政策。但普遍施打後，出現不適症狀，甚至死亡事件頻傳，使藥物過敏成為民眾健康的重要課題。

台東馬偕藥師黃維光表示：藥物過敏初期會有6大症狀「疹、破、紅、痛、腫、燒」，民眾若能在初期就警覺到這些症狀，而儘快尋求醫師的診斷及處置，即可避免過敏反應繼續加遽，嚴重的甚至危及生命！台東馬偕藥劑科蔡佳靜主任也提到，最近因施打COVID-19疫苗，接到非常多民眾的諮詢，本身有過敏體質是否可打疫苗？蔡主任提醒大家：過敏體質只是對某1類的東西有反應，對疫苗則未必有反應，在施打前還是將你的過敏史詳細提供並與醫師討論，再決定是否施打。而若第1劑疫苗已有嚴重過敏反應，則建議第2劑要換別的廠牌，因通常藥物過敏在第2次的反應會更加嚴重，民眾要更加謹慎才是！

台東馬偕藥師黃維光表示：一般民眾對藥物過敏的認知缺乏，藥害救濟基金會曾對民眾做過調查，竟有達80%民眾認為藥物過敏的症狀僅只皮膚起疹子，這可能是受廣告台詞影響所致。事實上藥物過敏反應有可能遍佈全身，也可能以是不同的症狀表現，嚴重的更會危及生命，民眾不可不慎!黃藥師提醒大家，藥物過敏的發生雖然無法預知，仍有一些過敏初期的反應與前兆可讓我們在一開始就能有所警惕，以避免持續過敏而造成進一步且更廣泛的傷害。以下就是過敏6大前兆，大家要好好記牢：1.(疹)皮膚紅疹、搔癢或水泡、2.(破)口腔潰瘍、嘴破、3.(紅)眼睛不適，有紅腫、灼熱感、4.(痛)喉嚨痛、吞嚥困難、5.(腫)嘴唇腫脹、6.(燒)：發燒。一般來說上述這些症狀會在給與藥物後24小時內發生，但也有些甚至會延遲到2-3個月，總的來說，服藥期間提高意識隨時注意有無上述情形。

而一旦發現以上藥物過敏反應，也要按照下面步驟進行，一方面尋求醫師協助及一方面要避免未來再次發生過敏。首先請迅速回診就醫。但重要的是不要忘記將記有藥物資料的的原藥袋或是處方單一起帶上，可讓醫師在第1時間判斷是否為藥物過敏以及是什麼藥物造成過敏。當確認了是何藥物造成過敏之後，記得請醫師將過敏藥物註記在健保卡中。若是各別醫療院所有另外製作『過敏記錄卡』也有助於紀錄且方便取出。在往後每次的就醫時，記得主動出示『過敏記錄卡』或是提醒醫師曾有過敏史並已註記於健保卡中，好讓醫師於開立處方時可以評估並避開曾經過敏的藥物。