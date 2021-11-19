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網美「啦啦隊隊長」見網友！遭賣淫集團拐走4年　人間蒸發

網紅啦啦隊隊長相會網友　遭賣淫集團拐走4年人間蒸發

▲柯琳娜外型亮眼，曾是當地的高中啦啦隊隊長。（翻攝Corinna Slusser IG，下同）

圖文／鏡週刊

美國啦啦隊隊長柯琳娜蘇莎蘭（Corinna Slusser），曾是地區頗負盛名的網紅，但她在2017年遭人口販子誘拐，隻身一人前往紐約的布朗克斯郡（Bronx County）後，便從此人間蒸發，據悉她被賣給了當地的賣淫集團，每天被迫在郊區旅館接客，長年過著慘無人道的生活，儘管柯琳娜消失至今已超過了4年，她的母親卻未放棄，至今仍在四處打聽她的下落。

據外媒報導，當年僅18歲的柯琳娜外型亮眼，曾是高中的啦啦隊隊長，但她性格叛逆，有多次在校外抽菸、喝酒的滋事紀錄，與母親的關係也相當緊張，更曾有吸毒輕生的紀錄，她原先已計劃在夏天時，搬去和姑姑同居，卻因在網路上結識了一位陌生男子，對方承諾會照顧她的起居，邀請她赴紐約共同闖蕩，早已嚮往大城市的柯琳娜，便道別了家鄉賓州布盧姆斯堡市（Bloomsburg）後，隻身一人遠赴紐約。

但柯琳娜抵達紐約2個月後，便在皇后區的一間旅館消失了，據傳她在抵達不久，便被賣給當地的賣淫集團，紐約市警方曾派出大量人手，不斷深入當地的犯罪集團後，查出一位26歲的皮條客沃尼 （Ishi Woney），曾在網上散佈有柯琳娜照片的援交訊息，相傳兩人曾同居過，據手機通聯紀錄也證實，他們曾有超過800封的簡訊往來，因此被警方列為頭號嫌疑人。

網紅啦啦隊隊長相會網友　遭賣淫集團拐走4年人間蒸發

涉有重嫌的沃尼被補後，柯琳娜的母親賽賓娜（Sabina Tuorto）曾在2019年出庭時，當面質詢柯琳娜的下落，但沃尼僅是回答：「我不知道。」許多消息人士則指出，年輕少女都是賣淫集團的重要資產，柯琳娜應早被層層剝削，轉賣給其他的人口販子，而沃尼則因涉及多項性交易罪行，被法院判處了15年有期徒刑。

生死未卜的柯琳娜，至今已消失超過4年，她的母親賽賓娜也在受訪時表示：「我只能每天跟上帝禱告，希望她平安無事，但我依然不知道她是死是活，甚至可能再也見不到她。」但她仍未放棄希望，多年來自行印製尋人啟示傳單分發，並四處打聽賽賓娜的下落。

美國反性交易組織（USA ECPAT）的執行長蘿莉柯恩（Lori Cohen）也指出，青春期的少女容易遭煽動，呼籲家長務必注意子女的交友狀況，她也透露美國的性工作者生活複雜，常需接觸形形色色的乘客，危險程度不遜於礦坑工人或消防員，坦言柯琳娜恐已凶多吉少。

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