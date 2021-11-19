偏鄉學童畫作登公益桌曆好興奮！東森爸爸王令麟頒獎學金鼓勵孩子



▲孩子們創意無限，繪畫作品獲選登上東森慈善公益桌曆，上台接受王令麟鼓勵並獲頒獎學金。圖為來自台東三地門鄉青山國小學童。（圖／記者徐文彬攝，下同）



記者張惠媛／新北報導

東森慈善基金會持續關心偏鄉學童的生活及教育，21年來「送愛到部落」善舉未曾間斷，更贊助「愛的早餐」給需要的孩子們，今年度集結出版《傳愛的旅程》一書，並挑選偏鄉學童畫作，做為2022年東森慈善公益桌曆，今(19日)送愛到部落暨聖誕點燈活動上，東森慈善基金會董事長王令麟更頒發獎學金給畫作獲選的孩子們，看到自己的作品印製成桌曆，孩子們既開心又興奮。

▲2022年東森《傳愛的旅程》公益桌曆，其中有5幅畫作是由台中萬豐國小學童所創作。

被小朋友們稱作「東森爸爸」的王令麟表示：「每年聖誕節之前東森慈善基金會都會舉辦這樣的點燈儀式，邀請來自台灣各地的小朋友到台灣一遊，十幾年來有三萬個同學享用了營養早餐，三個月前我接見了五個復興鄉的小朋友，現在長大了、考上了大學，他們特別來看我，也對東森早餐過去對他們的幫助表示感謝，更向我表達，他們未來大學畢業、進入社會也要一起來幫助需要幫助的人，我非常開心。」

▲▼台中萬豐國小（上）與屏東南和國小（下）的小朋友們帶來精彩演出。



今年的活動最大亮點莫過於偏鄉學童們的畫作登上東森慈善公益桌曆，小朋友們充滿想像力的12幅畫作讓這本桌曆獨一無二，畫作獲選的孩子們紛紛上台接受東森爸爸的鼓勵，接過獎學金的那一刻，害羞又興奮的表情藏也藏不住，而孩子們也為點燈儀式準備了精彩的演出，台中萬豐國小的戰鼓隊和棒球隊一起帶來了精彩的戰鼓表演，精力充沛、歡騰鼓舞，滿滿的熱情感染了在場的每一位嘉賓；來自屏東南和國小的小朋友們則換上傳統原住民服飾，以天籟美聲演唱排灣族歌謠《搖擺那魯灣》，認真演出的模樣讓現場充滿溫暖，也透過直播將感動傳遞得更遠更廣。

▲台中萬豐國小陳厚仁校長（左一）送上小朋友們親手做的卡片，謝謝「東森爸爸」的支持。



台中霧峰鄉萬豐國小陳厚仁校長致詞表示：「感謝東森慈善基金會，讓我們的孩子有這個機會來到台北，有些孩子是第一次來台北，讓他們經歷一點不一樣的事情，愛之花所在的地方、生命必定會欣欣向榮，東森慈善基金會大手牽小手、傳愛到萬豐，真的非常感謝，從上一所在特別偏遠的學校，印象很深刻，那天東森爸爸冒雨從台北下來，一下車就跟孩子開始籃球賽，中午穿起圍裙幫孩子夾菜，下午跟著做陶藝作品，令人非常感動，來到萬豐國小學生數更多，需要照顧的孩子也更多，謝謝東森慈善基金會的支持。」萬豐國小有不少孩子是從南投山上來到萬豐國小打棒球，因此需要照料他們的食宿，陳厚仁校長也感謝東森慈善基金會的贊助，「讓我們肩膀上的擔子稍微輕一點。」

▲屏東南和國小模俐諾・卡扎妮嵐校長也送上咖啡豆及繪本，謝謝東森爸爸為偏鄉學童們的付出。



屏東來義鄉南和國小模俐諾・卡扎妮嵐校長也上台表達感謝：「我之前待的學校是屏東縣海拔最高的國小，小朋友們吃了十幾年愛的早餐，也發下宏願要回饋部落，四年前來到南和國小，愛的早餐也滋養了我們的學生，南和國小有別於我之前的學校，我們從小一到小六全部都是足球隊，需要非常大的體力跟營養的食物，特別謝謝東森爸爸的愛心，今天南和國小的小朋友們也是第一次在這麼多人面前演出排灣族歌謠，再次謝謝董事長大山大海的愛，也希望孩子長大後可以將這樣的愛散播在部落，讓部落成長、茁壯，邁向國際。」

▲▼王令麟化身聖誕老公公點亮聖誕樹後發送糖果給現場小朋友。



最後，東森爸爸王令麟也在聖誕樹前化身聖誕老人，與詹詠然、詹皓晴姊妹以及小朋友們一同點亮聖誕樹，以「幸福心願、綠意盎然」為主軸，「綠意盎然象徵著萬物甦醒，祈願在疫情後一切再度重生」！更在活動尾聲發送糖果給孩子們，讓小朋友們在廣場前齊聚高喊：「謝謝東森爸爸！」活動結束後，王令麟也到由更生人擺攤的「幸福市集」購買蛋捲送給屏東南和國小、台中萬豐國小的小朋友們享用，東森集團公益之路走了20年，未來也會持續前行，替更多偏鄉學童送愛送溫暖。

▲▼東森爸爸化身聖誕老公公分送糖果、小朋友們追著雪花，氣氛溫馨。