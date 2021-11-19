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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

延了快1年！台北燈節6米高「會跳舞的主燈」　12月17日萬華登場

▲▼北市觀傳局開箱牛年主燈。（圖／北市府提供）

▲北市觀傳局開箱牛年主燈。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，2021年的台北燈節「七彩八寶新世界」遲遲無法亮相，終於在疫情穩定後，將在12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行。史上第一個會跳舞的主燈「NEW」19日搶先亮相，北市觀傳局指出，今年台北燈節另一個特色是「線上X線下」舉行，民眾可在線上或去現場賞燈。

台北市副市長蔡炳坤表示，在防疫優先的考量下，今年的台北燈節經過多次的延期討論與評估，最後訂於12月舉辦，這對於市府同仁是一項很艱難的任務，但市府選擇接受且面對這項考驗。

蔡炳坤說，市府一直思考如何善用科技不間斷地推動城市觀光與在地文化，最後決定採取「線上X線下」的方式舉辦，並研擬與病毒共處的防疫計畫，而非輕易停掉這項年度重要盛事，讓市民能安心地在疫情時代仍擁有國際城市的生活品質。

燈節創意總監Akibo則表示，這座史上第一個會跳舞的主燈「New」，由雲門首席舞者吳義芳擔任舞蹈動作設計，台灣當代偶戲劇團「無獨有偶」再將舞蹈動作轉化為提線懸絲大偶的操偶技巧。

由於「NEW」近2層樓高，為了兼顧操作與堅固性，Akibo表示，他遍尋國內各一線廠商後，終於找到廠商提供碳纖維材質製作，再找來其他廠商為這座6米高的大偶包覆著8000顆可隨電腦編程變化的LED燈條。這座歷時近一年打造，結合傳統藝術、舞蹈、音樂及科技的主燈，將是台北燈節前所未有的燈節鉅作之一。

對於今年燈節的經濟效益，觀傳局長劉奕霆指出，過去燈節在萬華舉辦，約可帶來上億元的商機，這一次同樣受到攤商期待，希望也能帶來百萬觀賞人次、上億元商機。

觀傳局指出，2021台北燈節「七彩八寶新世界」，在燈節期間每日的下午4時到7時，有各個燈區導覽，晚間7時到9時則實況轉播現場舞台演出，今年的舞台表演卡司，開幕當天由搖滾天王伍佰、金曲歌后魏如萱與葛萊美獎得主JAMII登場獻唱。

另外，這次加碼祭出上線觀看掃專屬QR Code抽汽車的抽獎活動，民眾可上2021台北燈節活動官網準時上線賞燈，同步在台北旅遊網官方FB粉絲團也可收看。

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