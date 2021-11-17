Deep Fake謎片釀女性恐慌　法務部提修法最重可判刑7年

▲法務部檢察司主任檢察官林映姿解說《刑法》修法增列處罰Deep Fake深偽影片條文。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱百萬網紅的「小玉」朱玉宸涉盜用女性藝人、網紅與民代容貌，製作「Deep Fake（深偽）」成人影片牟利，引發恐慌，法務部長蔡清祥本月初承諾1個月內提出修法草案，經密集研商，法務部今提出《刑法》修正案，增列1項針對深偽影片的處罰條文，製作、散布可處5年以下徒刑，若意圖營利，最重可判刑7年。

法務部今提出的《刑法》修正案包含3項條文，首先是加重現有第315條之1竊錄罪的刑責，若竊錄的是他人「性影音」，從3年以下徒刑、拘役或30萬元以下罰金，提高為最重判刑4年6月，若還加以散布，最重可判刑5年。

其次，草案增列第315條之4條文，若未經當事人同意，而散布、播送、交付或以他法供人觀覽當事人的「性影音」或電磁紀錄，最重可判刑2年。此新增條文規範對象為當事人同意拍攝「性影音」、但沒同意外流的情形。

第三是增列第315條之5條文，禁止意圖散布而以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實之「性影音」或其電磁紀錄，也禁止散布、播送、交付或以他法供人觀覽此類不實「性影音」，違者最重可判刑5年，若有意圖營利情形，刑度更提高為最重7年徒刑。

▲法務部長蔡清祥提前完成針對Deep Fake深偽影片的處罰條文草案，強調「深惡痛絕，一定嚴懲」。（圖／記者黃哲民攝）

蔡清祥今表示，法務部很積極推動相關修法工作，提早在1個月的期限到期前完成草案，除增列針對Deep Fake深偽影片的處罰條文，也把今年（2021年）3月起就研修加重處罰竊錄私密影音及散布行為的條文納入，希望外界了解「我們深惡痛絕這樣的行為，一定加以嚴懲」。

承辦本項修法業務的法務部檢察司主任檢察官林映姿表示，目前有妨害名譽、恐嚇危害安全等罪可處罰利用Deep Fake技術盜臉個案，修法是針對Deep Fake不實「性影音」的特殊狀況加以處罰，刑度參考韓國、美國維吉尼亞州等地法律，綜合我國刑法體系而定，今已將草案送行政院審查，還須送司法院會銜，待立院三讀通過，之後發生的此類案件就用新法處罰。

▲法務部檢察司主任檢察官林映姿解說《刑法》修法加重處罰竊錄性影音的刑責。（圖／記者黃哲民攝）

朱玉宸在Telegram經營「台灣網紅挖面」群組，利用DEEP FAKE的AI技術，涉將知名女性的容貌「換臉」到A片女優身上，包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，以及正妹民代黃捷、高嘉瑜等人都受害，朱玉宸並上網賣這類的影片，初估不法獲利至少500萬元，今年10月被新北地檢署約談後，交保30萬元。