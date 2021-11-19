重機騎士插進擋風玻璃慘死！賓士「確切車款」曝光：有貸款紀錄

▲屏東賓士、重機嚴重車禍。（圖／翻攝網路、記者陳以昇翻攝）

地方中心／屏東報導

屏東18日下午2時許發生一起嚴重事故，當時一名王姓重機騎士因不明原因，和賓士發生碰撞，整輛車重插入賓士車內，經送醫後宣告不治，而原先消息傳出該賓士為C300，經後續查證後發現，該賓士車款為C200、有貸款紀錄、2016年才剛掛牌。

這起事故發生在18日下午2時23分，事發當時一輛白色賓士和一輛重機在屏東枋山鄉台一線454.9南下公里處發生碰撞，當時巨大的撞擊力道讓重機直直插入賓士車內，騎士也因此卡在車子、重機之間當場命危，鮮血流了滿地，而經過緊急搶救之後，騎士仍是不幸於當晚宣告不治。

▲枋山鄉海豚灣18日發生大型重型機車與賓士自小客車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，該名王姓騎士為一名大學生，事發時正在騎車環島旅遊。透過附近監視器畫面可知，重機時速相當快，強烈的撞擊力道也讓車體碎片四散，畫面相當駭人。而事件曝光後，有網友在群組內討論，「據同行車有說，170還追不到他」、「那速度爆快」。

另外，關於賓士車款，原先消息傳出為C300，但經過後續查證後發現，該車款實為C200，於2016年2月出廠、2016年5月掛牌。