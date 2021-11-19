時速170追不上！網精算撞C300重機時速達216　驚：直接升天

記者林冠吟／綜合報導

屏東枋山的海豚灣7-11前18日下午發生一起死亡車禍，一輛直行重機撞上從停車場出來的白色賓士，撞擊力道之大讓騎士連人帶車直接「插進」賓士的後擋風玻璃裡，騎士當場OHCA，緊急送醫後仍宣告不治，車禍發生後相關監視器畫面也隨即曝光，只見騎士在短短5秒內隨即撞上白色賓士車，讓網友紛紛驚呼「重機到底騎多少？」，更有網友精算出，重機騎士的時速恐達216公里。

▲枋山海豚灣7-11前18日發生重大車禍重機騎士直接插進賓士車的擋風玻璃內。（圖／翻攝自網路）



根據曝光的行車紀錄器畫面顯示，只見重機騎士出現在畫面中，隨即迅速遠離畫面，後面還跟著疑似同行車友，短短5秒內便直接撞上剛從停車場駛出的白色賓士，騎士疑似反應不及，直接插進賓士車後擋風玻璃裡，整個人掛在賓士車上，血流如注，緊急送醫後仍不幸宣告不治。初步肇事原因雖仍有待釐清，不過仍可以確定重機行駛車速也相當快，才會釀成如此嚴重的傷亡。

▲▼枋山海豚灣7-11發生重大車禍，有網友拍下車禍發生的驚悚瞬間。（圖／上翻攝自網路，下為記者陳以昇翻攝）



網友在PTT論壇裡發布一篇《C300重機時速多少的八卦？》，指出地上白線是4公尺間隔6公尺，初步估算自影片14秒至15秒左右，應跑了至少6組線約60公尺，換算時速至少215公里，若1秒50公尺時速至少也有180公里，所以重機時速到底多少？而其他網友則在下面留言回應，「根本不用算，直接卡進去，就知道超速很多了！」、「那速度太扯了！」、「重機速度快到升天了」、「之前一篇算190差不多」。

▲枋山鄉海豚灣18日發生大型重型機車與賓士自小客車車禍 ，騎士當場無生命跡象（圖／記者陳崑福翻攝）

還有網友將監視器畫面拍戲車禍瞬間的影片，一格一格放大觀看，製作Excel表格，精算出重機當時時速，根據表格計算顯示，從重機出現在畫面中到撞上白色賓士，時間約為8秒左右，隨即發生撞擊，從數據得知畫面快門為4/30秒，因此4格為一個動作，4/30=0.1333秒，車道線為4公尺白線加6公尺空白，由於角度只能粗估機車約走了8到10公尺，若當時以8公尺為估計移動距離來算為8/0.1333*60*60/1000=216.05km/h，粗估重機騎士當時時速可能為216公里，至少可以確定重機騎士當時時速一定破百。而網路上也瘋傳一張對話紀錄截圖，疑似不幸死亡的重機騎士同行車友表示，當時時速170公里仍追不上他，讓網友大嘆「下輩子不要騎這麼快！」