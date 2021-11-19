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普男收入一般卻存到1億！他曝「超低物慾」存錢秘訣...網全驚呆

▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲日本一位上班族，儘管收入一般，卻存到了1億日圓。（示意圖／pakutaso免費圖庫）

實習記者林郁婷／綜合報導

日本的綜藝節目經常分享許多奇聞軼事，其中他們找到一名普通上班族，雖然沒有很高的薪水，存款卻有1億日圓（約新台幣2433萬元），這名上班族在生活上不但沒有特別節儉，也都正常吃喝，而他存錢的秘訣就是「低物慾+食材只買當天的量」。

綜藝節目《新！生活好吃驚》，跟拍了這位上班族的一天，他表示，自己雖然已經結婚，但目前一個人住，當被問到生活是不是很節儉，他則回答：「其實沒有」。 

▲▼男子靠著低物慾生活，成功存到1億日圓。（圖／翻攝自Facebook／緯來日本台）

▲男子認為自己過著正常的生活，並沒有特別節儉。（圖／翻攝自Facebook／緯來日本台）

男子進一步透露，身上的衣服已經穿了10幾年，但不是因為省錢不換，只是單純覺得還能穿，鞋子也一樣，鞋櫃裡什麼鞋都有，其中有一雙最喜歡的更是穿了30年之久，手機也不是智慧型的，而是2007年賣的NOKIA經典款。

節目組來到他家，是一間3房2廳的房子，打開冰箱發現沒什麼東西，。原來他存錢的方法除了少買東西之外，連食材也只買當天要吃的量，減少壞掉浪費的機會。

▲▼男子買食材只會買當天的分量，減少浪費。（圖／翻攝自Facebook／緯來日本台）

▲食材只會買當天的分量，減少浪費。（圖／翻攝自Facebook／緯來日本台）

男子表示，很久之前已經還完房貸，除去房子不算，本身還有1億圓的資產，現在沒有工作，平常都在擔任志工，或是到處旅遊，「基本上想去哪裡就去哪裡」，每個月的生活費大概10萬日圓（約新台幣2萬4338元），從以前還是上班族時就是這樣生活。

男子過去的收入為一年450萬日圓（約新台幣109萬元），扣掉120萬（約新台幣29萬元）的生活費，能存到330萬日圓（約新台幣80萬元），他持續了33年，終於存到了1億。他坦言，這輩子應該用不完1億日圓，已經決定剩下的會捐出去，「花錢不會讓我覺得開心，與其隨便花掉，還不如捐出去」。

《緯來日本台》昨日在臉書分享這支影片，引發台灣網友的驚呼，「這個真的值得參考」、「渾然天成的低物慾哲學，不簡單」、「為啥他的東西都好耐用？我喜歡的鞋子也想穿30年啊」、「只能佩服,這傢伙真行!!!」也有不少人好奇他的家人在哪裡，對此，知情人則表示，「節目播出的一年半前已離婚，沒有小孩。結婚期間，他們夫妻各自管理錢財，當然也不會把錢用在對方身上。」

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