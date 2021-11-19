平均漲3％！小菜調升2成「小籠包每顆貴1元」　鼎泰豐回應了

記者黃士原／台北報導

速食龍頭麥當勞宣布在11月24日起調漲部分產品價格，而也有老饕發現，國際知名小籠包店「鼎泰豐」早在月初就悄悄公告，11月11日起調漲部分品項單價，小菜漲幅最大，貴了15元，對此，鼎泰豐回應表示，主要是原物料、食材等營運成本持續增加，為了維護餐點及服務品質才調整部份餐點價格。

▲開胃菜之一「小菜」從70元調整到85元。（圖／記者黃士原攝）

鼎泰豐表示，有調價的品項佔總品項約一半，總體品項平均漲幅約3%，其中開胃菜之一「小菜」從70元調整到85元，漲幅約2成，是這次漲幅最大的品項。鼎泰豐公關吳怡蓉表示表示，主要是從2014年7月至今已有超過7年未調整價格，因受到眾多顧客喜愛，原本希望能凍漲回饋顧客，但考量7年來食材、人力成本皆有明顯增加，幾經討論，決定這一次做幅度稍大的調整。

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▲鼎泰豐小籠包。（圖／記者許力方攝）

除了漲幅較大的開胃小菜類外，頗受客人喜愛的炒飯類也都漲10元，蝦仁炒飯則漲20元，炒菜類有漲，小籠包一籠漲10元，換算下來一粒就要多1元。

而「鼎泰豐」上一次大幅調漲是在2018年，共有70個品項調漲，漲幅從4%至37%不等，鼎泰豐當時稱，是因食材和檢驗成本增加而調漲，大多調漲5至10元不等，包括小籠包、苦瓜排骨湯、炸醬麵、乾煸四季豆等，其中又以番茄豆腐蛋花湯漲幅最高，中碗從120元變160元，漲幅33%，大碗從160元調漲為220元，漲幅37%。

▲王品自10/25日起調整15個品牌價格。（圖／王品提供）

另外，面對疫情、國際物料高漲、工資攀升的三重挑戰，王品集團10月25日起調整15個品牌價格，5個不調整，調漲的品牌包括王品牛排、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋及丰禾，這也是首度高達15個品牌一起漲價。

漢來美食餐飲集團旗下漢來海港自助餐廳也在8日公告，自2022年1月1日起調整餐價，漲幅40-90元不等。漢來美食表示，食材上漲是連鎖餐飲業經營成本加重的真正主因，包括國產食材和進口食材，都面臨前所未有的漲幅，尤其是國產豬肉，累積漲幅已超過30%，雞肉和進口牛肉也都有10-25%不等的漲幅。

