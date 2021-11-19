防乳癌「CSD中衛」推粉紅絲帶口罩做公益　「Motex」x伊甸獲好評

▲中衛CSD推粉紅絲帶口罩。（圖／中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化口罩龍頭大廠做公益不落人後！「華新Motex」響應伊甸基金會「用愛應援慢飛天使」，公益口罩在ETmall東森購物網上架後，已經累積不少好口碑；另外「CSD中衛」於本月26日推出限量版粉紅絲帶口罩，預計募集100萬元將捐給「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，希望幫助台灣女性脫離乳癌威脅。

▲中衛(上)及華新口罩(下)做公益不落人後。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

而CSD中衛行銷部經理周令怡說，中衛特別設計製作「粉紅絲帶」公益口罩，數個大大小小、深淺不一的粉紅絲帶，象徵乳癌的多樣性，加上粉色漸層背景，傳達溫柔的粉紅力量！左下專屬鋼印「TimeToEndBreastCancer」，正是本活動的最大目標，只要戴上它，就可以傳送出定期篩檢乳房的訊息，提醒身邊的女性親友。預計募集一百萬元，將全數捐贈「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，大家一起為防治乳癌盡一份力。

▲中衛CSD推粉紅絲帶口罩。（圖／中衛提供）

「華新Motex」今年6月間與伊甸基金會邀請消費者響應「弱勢兒童服務計畫」，推出『您買，我捐』」，用愛應援慢飛天使，用口罩護孩童，讓愛起飛，只要買一盒平面醫用口罩-小童款，就捐10元做公益，同時也在ETmall東森購物網上架，1盒50片售價250元，買6盒限時折價1,111元，深獲消費者好評。

▲「華新Motex」小童口罩在ETmall上架獲好評。（圖／翻攝在ETmall網站）