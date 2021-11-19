快訊／跟騷行為限「與性或性別有關」　在野黨遺憾：保障為德不卒

▲立法院院會議場。（圖／記者呂晏慈攝）

記者楊蕓、呂晏慈／台北報導

立法院19日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，明定跟騷行為是對特定被害人反覆做出違反其意願，且與性或性別有關的8大類行為。對於跟騷行為限縮在「與性或性別有關」，國民黨立委林思銘憂心，「性與性別」是不明確的法律概念，恐導致被害人舉證困難，警方也難以執法，遺憾這是一部限縮保守的立法。

行政院今年4月提出《跟蹤騷擾防制法》草案，將騷擾行為定義為「人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之行為」。

跟蹤騷擾的樣態有8類，包括：監視、觀察、跟蹤特定人行蹤；以盯梢、守候、尾隨特定人經常出入或活動之場所；威脅、嘲弄辱罵、歧視、仇恨、貶抑的言語或動作；以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備進行干擾；要求約會、聯絡或為其他追求行為；寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像；告知或出示有害其名譽之訊息或物品；以及濫用特定人資料，或未經其同意訂購貨品或服務。

針對三讀條文仍將跟蹤騷擾行為限縮在「與性或性別相關」，在野黨紛紛表達遺憾。民眾黨立委賴香伶表示，警政機關在能量的考慮下將犯行限縮，令人遺憾與不解，若要周全社會安全網，對於新型態犯罪如透過網路媒介、反復傳送擾人訊息等有無跟上修法，她也強調，此部法是要預防犯罪，而不是限縮在某種犯行下才能處理，更不應因為現行人力考量而在修法上卻步。

國民黨立委林思銘認為，「這是一部限縮保守的立法」，限制在與性或性別有關，將導致被害人舉證困難，警方也難以執法，此外，「性與性別」是不明確的法律概念，實務上也很少看到限定與性或性別有關的構成案件，因內心動機難以判斷，恐讓執法機關困擾，也憂心被害人在向警方報案求助階段，可能因要件不符而錯過執法黃金時間。

民眾黨立委張其祿則說，跟騷行為未必跟性有關，執政黨版本限制在與性或性別相關的條件，對於可能犯罪的樣態如欠錢等會被排除適用，對國人保障有點為德不卒。

為保護被害人安全，《跟蹤騷擾防制法》規定，警察公權力將即時介入處理，以書面告誡犯罪嫌疑人，如經告誡後2年再犯者，法院得核發保護令，且若法院認為行為人有反覆實行的疑慮者，得預防性羈押。

該法明定，保護令有效期間最長為2年，自核發時起生效，保護令有效期間屆滿前，法院得依被害人聲請或依職權撤銷、變更或延長，延長保護令的有效時間每次不得超過2年，且在法院裁定前，原保護令不失其效力。

另外，跟蹤騷擾為告訴乃論，實行跟蹤騷擾行為者，得處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金；如有攜帶凶器，加重處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣30萬元以下罰金。