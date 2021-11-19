快訊／跟蹤變態退散！立院三讀《跟騷法》　8類行為入罪最重關5年

▲立法院院會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈、楊蕓／台北報導

近年發生多起被害人遭長期跟蹤，最終被殘暴殺害的社會案件，震驚全台。為防止不幸事件重演，立法院歷經3度協商，終於在19日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，規定跟騷行為樣態、事先防範措施、事後處罰行為人的罰則等3大重點，明定跟騷是對特定被害人反覆做出違反其意願，且與性或性別有關的8大類行為，包括監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等行為都被列入，最重刑責可關5年。

根據警政署統計，全台每年約有8千件跟蹤騷擾案件，行政院今年4月提出《跟蹤騷擾防制法》草案，直指跟蹤騷擾（stalking）已和性侵害、家庭暴力，一同被聯合國列為全球婦女人身安全3大威脅。

為補足性別暴力防制的最後一塊拼圖，《跟蹤騷擾防制法》明定「跟蹤騷擾」的行為，指的是以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關的行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

該法也列出8大類跟蹤騷擾的樣態，包含監視他人行蹤、盯哨守候尾隨、對特定人警告威脅嘲弄辱罵、利用網際網路對特定人進行干擾、要求約會或其他追求行為，以及對特定人寄送文字、圖畫、聲音或影像；向特定人出示有害其名譽的訊息或物品；未經同意訂購物品或服務等均入列。

為保護被害人安全，《跟蹤騷擾防制法》規定，警察公權力將即時介入處理，以書面告誡犯罪嫌疑人，並採取其他保護措施，如經告誡後2年再犯者，法院得核發保護令，且若法院認為行為人有反覆實行的疑慮者，得預防性羈押。

該法明定，保護令有效期間最長為2年，自核發時起生效，保護令有效期間屆滿前，法院得依被害人聲請或依職權撤銷、變更或延長，延長保護令的有效時間每次不得超過2年，且在法院裁定前，原保護令不失其效力。

在罰則方面，《跟蹤騷擾防制法》規定，跟蹤騷擾是告訴乃論罪，實行跟蹤騷擾行為者，得處1年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；如有攜帶凶器，加重處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣30萬元以下罰金。

▼跟騷法拍板，明定8類行為樣態對被害人造成威脅。（圖／內政部提供）

