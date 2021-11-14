曾迷浪漫小說　王惠美見女兒失戀霸氣喊「下一個男人會更好」

▲外界鮮少知道，外型霸氣的王惠美求學時期曾迷過浪漫愛情小說，一翻起小說就停不下來！（圖／記者吳世龍攝，下同）



記者游瓊華、吳世龍、唐詠絮／彰化報導

領著民眾走過新冠肺炎疫情海嘯威脅，王惠美主政下的彰化縣，在2021縣市首長施政滿意度排名大躍進，被媒體稱為進步王。做事明快果決的王惠美，受訪時說話速度快到讓記者無法插話，但外人鮮少知道，外型霸氣的王惠美求學時期曾迷過浪漫愛情小說，一翻起小說就停不下來！

王惠美笑著說，從高中開始就很愛看浪漫愛情小說，即使到了大學一、二年級也是一樣，一直到了大學三年級接觸直銷後，因為時間太忙，只好捨棄。問她喜愛什麼樣的小說情節，王惠美笑著說，「都是王子跟公主過著很快樂的生活，哈哈哈！」

▲王惠美也難得分享自己的戀愛觀，鼓勵年輕人勿忘青春正好，未來掌握在自己手上。



王惠美也透露，小說本來就是很浪漫的東西，學生時期嚮往甜蜜夢幻的愛情故事，但現在想想「面對現實比較實在！」，說完在場記者跟縣府工作人員全都笑成一團。

提到感情觀，王惠美又恢復霸氣本色，她直言，現實生活中愛情只是人生的一個過程，「像我女兒失戀，我就告訴他，下一個男人會更好！」人生是短暫的，與其傷心難過，不如微笑面對，年輕人青春正好，未來掌握在自己手上！