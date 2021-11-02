男巨鵰34cm稱霸30年　海關攔檢認「行走的武器」！多女試槍上女星

▲法肯陰莖勃起前21.6公分，勃起後約34公分。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國男子法肯（Jonah Falcon）號稱擁有「世界上最大陰莖」，因為勃起時的長度有34公分，甚至曾經被機場安檢人員攔下，誤以為攜帶武器。他最近再度接受瑞典Podcast節目《Guldtands》專訪，再一次聊起大鵰對他日常生活的影響。他也坦言，過去因名氣沉迷濫交，不少女性上門想要「試槍」，且與部分好萊塢女星發生過性關係。

法肯小時候就發覺下體尺寸驚人，成年後測量結果顯示，陰莖勃起前21.6公分，勃起後約34公分。印象深刻的是，他某次過機場海關安檢的時候突然被攔下，只因為安檢人員對他下體大小感到懷疑，直接把他拉到一旁檢查。

「他們以為我褲子裡藏著什麼東西」，法肯坦言，對方疑似認定他的褲檔有不尋常凸起，可能藏有武器，「我當時把生殖器放在大腿一側，對方把我從隊伍中拉出來做檢查」，當場測試身上是否有槍枝或火藥反應，但並沒有直接搜身或抓他的生殖器。

法肯1990年登上HBO針對全球男性陰莖的紀錄片《Private Dicks：Men Exposed》，時隔30多年，他迄今仍擁有「世界上最大陰莖」的非官方稱號，也因此成為另類電視名人，長年受邀演講分享房事秘辛及傳授性愛技巧，參與《黑道家族》（The Sopranos）和《慾望城市》（Sex and the City）等影集演出。

過去法肯也多次因大鵰接受訪問，不但有成人影片業者手捧巨款邀請下海拍片，但都被他拒絕。他也坦言，過去因為大鵰名氣沉迷濫交，吸引許多女性，也與部分好萊塢女星發生過性關係。當被問及要如何訓練性愛技巧，法肯直言，與大鵰相比，良好個性與健康體態對男人來說比較重要。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜