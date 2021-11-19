全台首間「素蔬食超商」！300款餐點吃到爽　還有阜杭豆漿飯糰新口味

▲7-11首間天素地蔬複合店就開在桃園。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

蔬食控們看過來！就有超商打造全新「天素地蔬複合店」，共有近300種素蔬食品項吃到爽，不管是微波鮮食、冷凍商品還是冷凍盒餐通通都有，還可以吃到素食口味的「阜杭豆漿香鬆飯糰」以及「新豬肉剝皮辣椒餡餅」等，11/23起至11/25天素地蔬全品項還能直接省7元。

7-11早於去年搶先打造鮮食自有品牌「天素地蔬」，透過在冷藏冰箱成立品牌專區方便民眾就近購買，目前全台已有1500間門市銷售數10款蔬食商品，已吸引超過530萬人次購買，累計約可減少超過1175公噸的碳排放量。

▲天素地蔬複合店提供近300種素蔬食品項。



▲還可以吃到素食口味的阜杭豆漿飯糰。



為了讓更多民眾可以享受蔬食的美好，7-11就選在桃園打造首間「天素地蔬複合店」，共有近300種素蔬食品項，當中近4成為純素商品，除了冷凍盒餐、微波鮮食之外，更擴大引進冷凍、冷藏與常溫居家烹調型素食商品，包含植物肉漢堡排、植物肉調理包等，使用新豬肉製成的小籠湯包、餡餅、等冷凍品；同時引進國內外知名素食品牌的乾拌麵、穀物棒、植物奶等商品。

▲萊爾富幾米2號主題店就開在新竹，以幾米繪本《走向春天的下午》為主題。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富則是將新竹護城河門市打造為幾米2號主題店，店舖設計以幾米繪本《走向春天的下午》為主題，運用大量繽紛色彩以及豐富花草圖案，並搭配巨型「老馬查理」造型植栽，打造出彷彿老城區裡秘密花園的綠化門市。

▲門市內有巨大植栽，讓整體空間多了一片綠意。

歡慶幾米2號店開幕，即日起憑萊爾富新竹護城河門市不限金額發票，即可再用499元加購限量的全套幾米繪本限定杯，另外還有6款幾米周邊聯名限定商品，像是萊潔醫療防護口罩幾米特別款、直骨自動傘等，限定商品全台萊爾富門市皆能買到。