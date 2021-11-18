免跑嘉義！超商獨家「林聰明沙鍋魚頭」2款鮮食　24小時爽吃炸魚鍋

▲7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭香辣豬肉燴飯」及「林聰明香辣炸魚鍋」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

想吃林聰明不用跑嘉義了！就有超商攜手嘉義超人氣「林聰明沙鍋魚頭」，打造最新2款獨家鮮食，24小時都能吃到「林聰明香辣炸魚鍋」，湯頭喝起來超濃郁，搭配特製香酥鱸魚塊，還原沙鍋魚頭炸魚口感，每一口都充滿幸福感，冷冷的天吃一碗超滿足。

7-11耗時半年以上開發，將傳香超過一甲子的「林聰明沙鍋魚頭」製成2款獨家微波鮮食，首先為「香辣豬肉燴飯」，林聰明二代傳人監製開發專屬7-11的林聰明香辣醬，以10多種食材爆炒製成，燴料包含高麗菜、油菜、豆皮，並選用在地豬後腿肉，再以一鍋燒工法滷煮，使用麻油帶出香辣醬香氣，口味十分道地。

▲7-11還可以預購「嘉義林聰明龍虎斑沙鍋魚頭」以及「嘉義林聰明沙鍋菜」，帶回家吃超滿足。



另一款為「香辣炸魚鍋」，以林聰明香辣醬作為湯頭基底，湯頭喝起來溫醇濃厚，搭配肉質香甜的特製香酥鱸魚塊，還原沙鍋魚頭炸魚口感，與白菜、豆皮、木耳共同滷煮，呈現經典沙鍋菜香甜風味。另外還可以預購「嘉義林聰明龍虎斑沙鍋魚頭」以及「嘉義林聰明沙鍋菜」。

萊爾富也開賣3款暖胃鮮食，「麻油雞炒飯」為首次引進，大火翻炒陳年老薑與新鮮雞肉，帶有超濃麻油香與淡淡焦香，且米飯的口感也十分香Q，再來則是獨家販售的「狀元油飯聯名麻油雞手作飯糰」，使用純糯米製成飯糰並以木桶蒸，再加上純麻油拌炒雞肉腿丁、杏鮑菇和薑，最後再倒入米酒燜煮，充滿麻油香。

▲這3款新品即日起至11/30加價10元就能喝中杯美式。（圖／萊爾富提供）

最後一款則是「狀元油飯聯名麻油雞腿麵線」，麻油慢火煸香老薑，米酒香及麻油香入口甘甜順口，雞肉則採用溫體雞腿肉，軟嫩不柴，手工麵線Q彈有勁，以上3款餐點即日起至11/30前還能搭配指定飲料享組合優惠價，只要加10元即可喝原價35元的中杯美式或指定茶飲。