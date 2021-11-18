　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

免跑嘉義！超商獨家「林聰明沙鍋魚頭」2款鮮食　24小時爽吃炸魚鍋

▲▼7-11聯名林聰明沙鍋魚頭。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭香辣豬肉燴飯」及「林聰明香辣炸魚鍋」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

想吃林聰明不用跑嘉義了！就有超商攜手嘉義超人氣「林聰明沙鍋魚頭」，打造最新2款獨家鮮食，24小時都能吃到「林聰明香辣炸魚鍋」，湯頭喝起來超濃郁，搭配特製香酥鱸魚塊，還原沙鍋魚頭炸魚口感，每一口都充滿幸福感，冷冷的天吃一碗超滿足。

7-11耗時半年以上開發，將傳香超過一甲子的「林聰明沙鍋魚頭」製成2款獨家微波鮮食，首先為「香辣豬肉燴飯」，林聰明二代傳人監製開發專屬7-11的林聰明香辣醬，以10多種食材爆炒製成，燴料包含高麗菜、油菜、豆皮，並選用在地豬後腿肉，再以一鍋燒工法滷煮，使用麻油帶出香辣醬香氣，口味十分道地。

▲▼7-11聯名林聰明沙鍋魚頭。（圖／7-11提供）

▲7-11還可以預購「嘉義林聰明龍虎斑沙鍋魚頭」以及「嘉義林聰明沙鍋菜」，帶回家吃超滿足。

另一款為「香辣炸魚鍋」，以林聰明香辣醬作為湯頭基底，湯頭喝起來溫醇濃厚，搭配肉質香甜的特製香酥鱸魚塊，還原沙鍋魚頭炸魚口感，與白菜、豆皮、木耳共同滷煮，呈現經典沙鍋菜香甜風味。另外還可以預購「嘉義林聰明龍虎斑沙鍋魚頭」以及「嘉義林聰明沙鍋菜」。

萊爾富也開賣3款暖胃鮮食，「麻油雞炒飯」為首次引進，大火翻炒陳年老薑與新鮮雞肉，帶有超濃麻油香與淡淡焦香，且米飯的口感也十分香Q，再來則是獨家販售的「狀元油飯聯名麻油雞手作飯糰」，使用純糯米製成飯糰並以木桶蒸，再加上純麻油拌炒雞肉腿丁、杏鮑菇和薑，最後再倒入米酒燜煮，充滿麻油香。

▲▼萊爾富暖胃新品。（圖／萊爾富提供）

▲這3款新品即日起至11/30加價10元就能喝中杯美式。（圖／萊爾富提供）

最後一款則是「狀元油飯聯名麻油雞腿麵線」，麻油慢火煸香老薑，米酒香及麻油香入口甘甜順口，雞肉則採用溫體雞腿肉，軟嫩不柴，手工麵線Q彈有勁，以上3款餐點即日起至11/30前還能搭配指定飲料享組合優惠價，只要加10元即可喝原價35元的中杯美式或指定茶飲。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／國道1號「水肥車」翻覆！　回堵5公里
全台人氣餐廳衛生大稽查！　這4家不合格
大咖天后帶4歲女兒搭公車！　現身街頭等車
小學生直式乘法太難了！網一片哀號「看不懂」　專家點出關鍵
傳播妹遭撿屍上車性侵　他幫忙開車也慘了
B1爬到7樓「不准坐電梯」！　外送員扛16公升崩潰
華南7姬辣桌曆外流不印了！　去年版本曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

謝哲青喝奶喝出氣質新高度？網驚：果然是哲青老師！

快訊／麥當勞大麥克、雞塊變貴了！「29品項喊漲」最新價格一次看

免跑嘉義！超商獨家「林聰明沙鍋魚頭」2款鮮食　24小時爽吃炸魚鍋

超夯「黑科技褲」回購率高達95%

限時買1送1！3大超商咖啡＋2大連鎖咖啡優惠一次看　還有第2杯半價

來場歐美瘋狂購物節旅遊免出國！「義大Outlet Mall」全台獨家主題三大店逛不完！11週年慶抽獎拿好禮！

靠一支「布納哈本威士忌」拯救一段愛情　男友求生欲被讚爆

注意！好市多黑色購物節全門市營業時間曝　「這天」搶先看下殺品

美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應了

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

謝哲青喝奶喝出氣質新高度？網驚：果然是哲青老師！

快訊／麥當勞大麥克、雞塊變貴了！「29品項喊漲」最新價格一次看

免跑嘉義！超商獨家「林聰明沙鍋魚頭」2款鮮食　24小時爽吃炸魚鍋

超夯「黑科技褲」回購率高達95%

限時買1送1！3大超商咖啡＋2大連鎖咖啡優惠一次看　還有第2杯半價

來場歐美瘋狂購物節旅遊免出國！「義大Outlet Mall」全台獨家主題三大店逛不完！11週年慶抽獎拿好禮！

靠一支「布納哈本威士忌」拯救一段愛情　男友求生欲被讚爆

注意！好市多黑色購物節全門市營業時間曝　「這天」搶先看下殺品

美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應了

「男友堅持婚後分房睡」她崩潰了　眾人妻讚爆：感情反而更好

弟弟帶公主病女友回家「4句話讓全家吐血」！眾翻白眼：有夠白目

台南大觀音亭門神修復　舉行上門暨開光儀式

2021愛爾麗公益演唱會　11／20台南市文化中心開唱

冬天穿裙瑟瑟發抖！台鐵女車勤員爭取褲裝　交通部將提改善報告

「應參加殘障比賽」帕運女將遭歧視　校長力挺：歧視無助社會進步

11萬市民打高端「白挨針」　桃園藍營議員抱屈

中風老婦做心導管後又凝血不全　連續性血液透析術穩定病情

驚險瞬間！繩索突斷裂「滑翔傘失控亂飛」　小倆口高空急墜

天冷吃鍋！旁邊驚見一疊「草莓果醬」　用途曝光網傻眼

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

消費熱門新聞

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

好市多黑色購物節全門市營業時間曝

貴婦退貨7萬大衣華敦反擊了

靠一支「布納哈本威士忌」拯救愛情

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

貴婦7萬大衣「買貴3倍」退貨遭拒

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

3大超商咖啡＋2大連鎖咖啡優惠一次看

全家咒術迴戰集點活動開跑　1元把商品帶回家

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應

拿坡里戰斧炸雞買4送2、買3送1

超夯「黑科技褲」回購率高達95%

快訊／SOGO忠孝館週年慶遇停電

美國來的「禦寒聖品」美式賣場爆好評！

更多熱門

相關新聞

超商最新3款麻油鮮食加10元爽喝美式

超商最新3款麻油鮮食加10元爽喝美式

天氣冷一定要吃點暖胃的！就有超商開賣3款最新麻油餐點，24小時都能買到熱呼呼的麻油雞炒飯和麻油雞腿麵線等，且即日起至11/30前還能搭配指定飲品享組合優惠價，任買1款麻油餐點「加10元」就能爽喝中杯美式，吃飯、喝咖啡一次滿足。

小熊維尼換冬季新裝！超商最新集點送

小熊維尼換冬季新裝！超商最新集點送

超商巧克力大賞統整！必吃巨大金莎

超商巧克力大賞統整！必吃巨大金莎

每秒賣3包！科學麵睽違10年推新口味

每秒賣3包！科學麵睽違10年推新口味

日本超商必買的解饞系零食TOP 6

日本超商必買的解饞系零食TOP 6

關鍵字：

林聰明沙鍋魚頭超商美食超商鮮食超商新品

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

明年3/1起全台「禁養比特犬」

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面