超商最新3款暖胃美食！24小時都能吃麻油雞腿麵線　加10元爽喝美式

▲萊爾富推出3款暖胃麻油餐點。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣冷一定要吃點暖胃的！就有超商開賣3款最新麻油餐點，24小時都能買到熱呼呼的麻油雞炒飯和麻油雞腿麵線等，且即日起至11/30前還能搭配指定飲品享組合優惠價，任買1款麻油餐點「加10元」就能爽喝中杯美式，吃飯、喝咖啡一次滿足。

萊爾富首次引進最新「麻油雞炒飯」，大火翻炒陳年老薑與新鮮雞肉，帶有超濃麻油香與淡淡焦香，且米飯的口感也十分香Q，再來則是獨家販售的「狀元油飯聯名麻油雞手作飯糰」，使用純糯米製成飯糰並以木桶蒸，再加上純麻油拌炒雞肉腿丁、杏鮑菇和薑，最後再倒入米酒燜煮，充滿麻油香。

▲這3款新品即日起至11/30加價10元就能喝中杯美式。



最後一款則是「狀元油飯聯名麻油雞腿麵線」，麻油慢火煸香老薑，米酒香及麻油香入口甘甜順口，雞肉則採用溫體雞腿肉，軟嫩不柴，手工麵線Q彈有勁，以上3款餐點即日起至11/30前還能搭配指定飲料享組合優惠價，只要加10元即可喝原價35元的中杯美式或指定茶飲。

▲ 7-11開賣最新XO醬海鮮炒飯，吃得到Q彈蝦仁。（圖／7-11提供，下同）

7-11則是和台北喜來登大飯店旗下知名粵式餐廳「辰園」合作，打造最新「XO醬海鮮炒飯」，由辰園主廚指導XO醬炒飯配方，7-11引進日本炒飯製程及專屬油品，使用新型炒飯機高溫將食材爆炒，精準掌握火候讓每顆飯粒都粒粒分明且香氣迷人，送進嘴裡是滿滿海味。

▲麻油雞飯糰也擁有超高人氣，上市至今熱銷超過150萬顆。

另外，7-11也有和台北喜來登大飯店「請客樓」聯名推出系列商品，尤其以「麻油雞飯糰」最受歡迎，Q彈米飯包裹著麻油雞腿及杏鮑菇，一口咬下充滿麻油、米酒、雞肉香氣，濃郁而不膩口，且11/8起搭配熱罐機指定熱飲或CITY CAFE熱美式還可享OPEN超值組合65元優惠。