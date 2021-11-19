警友站聚餐…女副站長好心送回家！慘遭「男副站長撲上」：救我

▲警友會聚餐後，女副站長好心送喝酒的男副站長回家，卻在車上慘遭狼爪蹂躪。（示意圖非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名男子阿勁（化名）與小君（化名）均為台中市某警友站的副站長，不料，他竟趁著聚餐後，對方好心載他回家時伸出狼爪猥褻小君，遭告上法庭。日前二審判決出爐！

判決指出，阿勁與小君都是台中市某警友站的副站長，2人2020年8月7日晚間參加聚餐，由於小君回家的路線會經過阿勁家，她便順路送有喝酒的阿勁回家，不料，阿勁竟起了色心，趁2人單獨在車內相處時，從副駕駛座伸出雙手撫摸小君的胸部。

小君嚇壞將車輛停靠路旁，趕緊將阿勁的手撥開，但阿勁無視她的抗拒，強摸小君下體，甚至出嘴強吻，直到遭小君大聲斥責後才罷手。小君同日深夜10時許，傳LINE「救我」、「他非禮我」等訊息，並打電話向有參加聚餐的員警A、警友站站長求救，事後報警處理。

雖然阿勁否認犯案，並辯稱案發當天他上車後想先睡一下，「後來開了很久，都沒有開到我家，我跟小君說，妳為什麼繞路開那麼久，就跟小君發生爭吵，我沒有撲向她，也沒有摸她胸部及下體，我只有大小聲，小君說她有打電話叫我友人來載我，然後把車開到派出所，說她不要載我了，之後員警A有到場，並拿手機給我看，說我對小君毛手毛腳，我說我沒有、我怎麼可能做這種事。」

但由於小君指證歷歷，且也有相關證人的說詞，台中地方法院勘驗相關事證後，不採信阿勁的說法，依強制猥褻罪將他判刑10月。

案經上訴台中高分院，合議庭認為，阿勁無視小君好心載他回家的心，竟趁機猥褻對方，又否認犯行，目前還沒跟小君達成和解，另審酌小君在一審時曾說「事情發生的當下，我非常害怕，到現在回想起來都很害怕」，將他的上訴駁回，全案仍可上訴。