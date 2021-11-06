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20歲內褲男擁小6女「裸睡」　她回家因這事秒被逼供

▲桃園市李姓男子今年2月間邀約未滿12歲小六女童赤裸上半身同床共眠，事後遭女童家長提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市李姓男子今年2月間邀約未滿12歲小六女童赤裸上半身同床共眠，事後遭女童家長提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今年1月間透過通訊軟體認識女網友，2人成為男女朋友，李明知女網友還在念國小，同年2月間邀約女童至其祖父住處，趁家人無人之際，李僅著內褲邀女童一起脫掉上衣同床相擁共眠，期間有親吻與擁抱等親密行為，事後女童家長獲悉後提告；桃園地院法官審酌李男沒有前科，且坦承犯行不諱，審結依對於未滿14歲女子為猥褻之行為罪判處有期徒刑6月，緩刑3年。

檢警調查，年約20歲的李姓男子今年1月間透過網路臉書等社群網站認識未滿12歲女童，2人透過聊天交往成為男女朋友關係，今年2月28日晚間9時許，李邀請女童到其祖父住處聊天，晚間趁家中無人之際，李男先脫去自己衣服僅剩內褲上床，並邀女童也脫去上衣，兩人同床相擁共眠，期間有親吻與擁抱等親密行為。

翌日，女童返家後被家人責怪為何一夜未返家，女童坦承與李男同床共眠之事實，女童家人憤而向桃園婦幼隊報警提告，李男被依妨害性自主罪嫌移送桃檢偵辦；桃園地檢署複訊時，李坦承犯行，女童則指證曾在其祖父住處同床赤裸上半身共眠等事實，檢方偵結依妨害性自主罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審訊時，李坦承犯行不諱；法官審酌，李男明知女童是未滿14歲之女子，思慮未臻成熟，身心仍處於發展階段，竟仍逞一己私慾，卻予以猥褻行為，影響其身心健康及人格發展，惟念李在警詢、檢方偵訊時及地院調查程序均坦承犯行。

此外，法官審查李前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，認為因年輕識淺、一時失慮，審酌正值青年，法官認為經此偵審程序與刑之宣告，應當知所警惕，以暫不執行為適當，審結依對於未滿14歲女子為猥褻之行為罪判處有期徒刑6月，緩刑3年，如易科罰金，以1仟元折算1日。緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內向指定之政府機關、政府機構或其他符合公益目的機構或團體，提供130小時義務勞務，接受法治教育課程4場次，本案還可上訴。

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