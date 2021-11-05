國中女友穿體育服赴約！富二代凍未條「公園揉胸20分鐘」慘了

▲陳男對未成年的女友小晴上下其手，遭法院判刑4月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

屏東富二代陳姓男子(79年次)邀約就讀國中的女友小晴(化名)晚間到屏東極限運動公園幽會，陳男一見小晴穿著學校運動服赴約，竟一時「凍未條」，在公園內伸手撫摸小晴胸部、手、肚子等處，時間將近20分鐘，經學校老師察覺有異上報後全案因此曝光。高雄高分院審理後依猥褻罪判陳有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，陳男家境富裕，透過好友小婷結識其就讀國中的姪女小晴，雙方互加圍臉書好友，時常私訊聊天；108年2月21日晚間，雙方相約在屏東市極限運東公園見片，小晴身穿學校運動服赴會，陳男明知其未滿16歲，但仍難耐衝動，在公園滑板場階梯上將手伸入小晴上衣內，撫摸其胸部、肚子、手、臉等處，時間長達近20分鐘。後因小晴學校老師察覺其情況有異報警，全案因此曝光。

屏東地院審理時，考量陳男事後與被害人達成和解，因此依猥褻罪判刑4月，得易科罰金；但陳男不服，認為當時他與小晴為男女朋友，因年輕氣盛，不諳法律，於情熱衝動下對小晴發生猥褻行為，純係出於一時思慮未周所致，且事發後已向小晴、小婷道歉，認為量刑過重，因此上訴請求緩刑。高雄高分院審理後，認為當時小晴身穿學校體育服赴約，明顯未成年，陳男仍予以猥褻，不宜緩刑，裁定維持原審判決，全案可上訴。