物流園女工回家遇死劫「8死8傷」…車禍瞬間畫面曝：貨車司機彈起

記者鄭思楠／綜合報導

安徽馬鞍山近日發生一起奪命車禍，一輛小型巴士與重型貨櫃車相撞，至少8人死亡、8人受傷。據悉，此次事故中的傷亡者大多為大齡婦女，她們由馬鞍山市博望區的「招工仲介」統一介紹到當地一物流園工作，每天由「仲介」安排車輛接送，工作12小時，沒想到因此丟命慘死。

綜合陸媒報導，事發於週一（15日）晚10時11分，在博望區博望鎮秦嶺大道與新合西路交界處，一輛小型巴士與重型貨櫃車相撞，致使小型巴士嚴重變形。事發後當地警方、消防、救護等部門均派員趕赴現場救援。

▲安徽馬鞍山發生致命車禍。（圖／翻攝自極目視頻）

有附近居民表示，事發地點為十字路口，因施工原因，左轉指示燈線路未有接通，或因小型巴士左轉時進入貨櫃車盲區釀慘劇。該居民又指，小型巴士內的乘客，大部分都是在南京做分揀快遞工作的零工，「出事的車是載他們下班回來的車。」

據貨櫃車車內攝影機畫面顯示，兩車相撞前貨車司機曾急轉方向盤，貨車司機受撞擊后瞬間從駕駛室座椅上彈起，隨後第一時間下車查看。

此次事故中的傷亡者大多為大齡婦女，她們由馬鞍山市博望區的「招工仲介」統一介紹到物流園工作，每天由「招工仲介」安排車輛接送，工作12小時，工資日結。 今年「雙十一」工人需求量大，有的臨時工年齡近60歲。

唐姓男子家住馬鞍山市博望區新市鎮橫山村，他和此次事故中的遇難者是同一批臨時分揀工。據他講述，他和母親經同村熟人介紹，認識了博望鎮招工仲介中的一名工作人員亮亮（化名）。亮亮和他們口頭約定從11月1日開始去南京祿口物流園的一家化妝品工廠做短期分揀工，日工資180元（人民幣，下同），工作時間是從早上8點到晚上8點。

▲事故造成8死8傷。（圖／翻攝自極目視頻）

「雙十一期間，工時延長，有時提早有時加班到更晚，所以工資漲了十幾元，工廠包午餐和晚餐，日常工作是負責搬運打包好的化妝品到貨車上，」唐男稱，每個勞務公司和招工仲介都會自己定日工資，從180到220元不等，

在物流園，唐男和村民們的日常工作是負責將快遞裝車。不過，他在工廠做了3天分揀工後，因為疫情防控停工了，而他母親繼續做到了十幾日，因為村子有人提議休息幾天，才躲過了這場災禍。唐男說，這場事故以後，沒有人敢去做臨時分揀工了，現在物流園那邊招不到人。