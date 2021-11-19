快訊／機車雙載闖紅燈無煞車撞曳引車2死！　15歲國中生騰空墜地亡

▲銅鑼2男機車雙載闖紅燈，遭槽車撞上送醫不治 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉竹森橋19日凌晨傳出死亡車禍意外，1名15歲傅姓少年與另外一名男子共乘重型機車，行經路口疑似闖紅燈，與33歲林姓男子所駕駛的曳引車發生碰撞，導致傅姓少年與另外1名男子傷重送醫不治，至於相關肇事責任歸屬及死者身分有待進一步釐清。

苗栗縣消防隊表示，19日凌晨0時15分接獲通報，稱在苗128線竹森林橋的十字路口，有嚴重車禍發生；人員抵達時發現現場2名男子倒臥路面，周遭留有大片血跡，經初步檢視後，2人都無呼吸心跳反應，緊急送往醫院搶救後，雙雙還是因為傷重不治。

▲▼雙方經過路口時都沒有減速，機車上2人當場被撞飛重摔在地，機車零件也四散一地。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，當時曳引車林姓駕駛（33歲），駕車行經苗128線西往東方向行駛、經過路口時，當時正為綠燈狀況，沒有發覺機車闖紅燈從台13線穿出路口，林男根本來不及煞車直接撞上機車，機車上2人當場被曳引車撞飛，後座國3的傅姓少年慘被拋飛，瞬間騰空翻滾後重摔在地，2人當場沒了呼吸心跳。

經警方了解後，查出機車車主為1名秦姓男子，警方和家人聯繫後，家人表示是秦男將機車借給友人而肇事；目前警方也積極調查這名男子身份，以釐清整起肇事責任歸屬。

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