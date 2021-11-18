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到處是吸睛亮點！　華泰名品城聖誕村「新復古」耶誕場景閃耀登場

▲華泰名品城聖誕村，打造「新復古」電影級耶誕場景。（圖／華泰提供）

▲一期「鈴鐺藤蔓燈海」。（圖／華泰提供）

記者楊淑媛／桃園報導

想跳脫框架，過個與眾不同的聖誕節嗎？年年讓人驚艷的GLORIDAY「桃園華泰名品城聖誕村」，今年以「Christmas Reunion 噹我們歡聚一起」為概念，斥資千萬打造橫跨50-90年代的三大「新復古」電影級耶誕場景，19日起閃耀登場！讓無法出國過節的民眾，能在華泰感受質感滿分的美式聖誕氛圍。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡18日表示：今年的疫情確實讓各行各業都很辛苦！下半年在疫情趨緩與五倍券的加持下，台灣內需市場逐漸回溫，因此，GLORIA OUTLETS華泰名品城場域也湧現了不同世代的消費者，團隊抓準大家渴望歡聚的心，積極打造能引發跨世代共鳴，傳遞節慶歡樂與療癒氛圍的聖誕村！▲華泰名品城聖誕村，打造「新復古」電影級耶誕場景。（圖／華泰提供）

▲50年代嬉皮風「非典型」聖誕老人。（圖／華泰提供）

梁曙凡說，GLORIA OUTLETS華泰名品城今年開業即將滿六年，除了持續優化品牌結構，全新主題餐廳進駐、超過20間國際精品Outlets齊聚一堂，無論是高CP值的聖誕交換禮物、還是異國耶誕大餐，都能在這裡一網打盡。就是要民眾結伴同行，穿上最靚的復古勁裝，以小預算來場物超所值的大採購，開啟精彩又有型格的耶誕之旅！

▲華泰名品城聖誕村，打造「新復古」電影級耶誕場景。（圖／華泰提供）

▲二期「冰晶雪花燈海」。（圖／華泰提供）

「桃園華泰名品城聖誕村」今年除了依舊有大家喜愛的全區降雪外，更有全新空中燈海、復古時髦的「非典型」聖誕老公公、精彩活動.. 走進Newtro「非典型」聖誕老人，顛覆想像，不是以往穿紅袍黑靴的一種形象？而是穿越時空，背起50年代的嬉皮吉他、戴上70年代的Disco爆炸頭、套上90年代的嘻哈球衣，以一身復古勁裝，翻玩詮釋跨時代經典時尚，和民眾一起歡樂過聖誕！

另外，一期「鈴鐺藤蔓燈海」，將耶誕的紅綠金做了巧妙的結合，復古又經典。二期「冰晶雪花燈海」璀璨滿點，垂墜式設計最富異國風情。再走到三期「漫天煙火燈海」，放眼望去，彷彿上百顆煙火同時在空中綻放。每條大道都是亮點，震撼又吸睛！

►想變瘦就穿這件風衣！

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華泰名品城聖誕村新復古梁曙凡

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