桃園華泰名品城推動無菸購物　11／1起戶外周邊全面禁菸

▲桃園市華泰名品城購物中心配合衛生局推動無菸購物環境，11月1日起將全面禁菸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為讓桃園市邁向無菸友善健康城市，營造無菸環境，桃園華泰名品城配合衛生局推動無菸政策，決定11月1日起包括戶休憩區與所屬周邊區域，除購物中心設置內吸菸區外，其餘全面禁菸，違反者將依菸害防制法最高可處1萬元罰鍰，業者若提供吸菸器物，最高可處5萬元罰鍰，市府將於11月1日起執行查核取締，提醒癮君子勿以身試法。

桃園市衛生局指出，公告華泰名品城禁菸措施範圍，位於高鐵北路一段、青埔路一段、華泰名品城大道與青昇路間之區域，戶外休憩區、機場捷運A18站之連通天橋、青埔路一段與華泰名品城大道路口之戶外機車停車場等區域。

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▲桃園市華泰名品城購物中心推動無菸購物環境，今年11月1日起全面禁菸。（圖／記者沈繼昌攝）

衛生局局長王文彥說，根據衛福部國民健康署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，桃市18歲以上成人吸菸率已自2011年的18.6%降至2020年的12%，18歲以上人口，禁菸公告場所二手菸暴露率，則自2011年12%降至2020年7.4%。但室外公共場所二手菸暴露率，則自2011年40.2%上升至2020年的54.3%，為提升民眾休憩與購物優良環境品質，桃市公告指定華泰名品城從11月1日起戶外休憩區與所屬周邊區域全面禁菸，以減少二手菸危害與亂丟菸蒂情形，呼籲市民共同遵守規定，營造無菸環境。



衛生局強調，為呼籲癮君子遵守規定避免受罰，也維護他人拒吸二手菸健康權益，鼓勵有吸菸習慣民眾利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮，或可上桃園市政府衛生局無菸網站http://dph.tycg.gov.tw/nosmoking/查詢。

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