超狂！機場有「專屬返京」櫃檯　旅客過五關才可搭機

記者任以芳／北京報導

北京疫情管控越來越嚴格，主要京外關聯本地聚集性疫情又開始捲土重來，號稱在家門口附近的天津都出現確診病例。從17日零時起，外省人員進入北京須持48小時內核酸檢測陰性證明，日期已報告出來時間為主，還有「北京健康寶」綠碼。《東森新媒體ETtoday》記者日前從湖北武漢搭機返回北京，現場「體驗」超嚴格防疫要求。武漢天河機場還特別設立「北京專用櫃台」，要求旅客提供五項健康證明，只要其中一項沒有達標，不准登機。



大陸入冬後各地疫情開始小範圍反撲，首都北京防控形勢嚴峻復雜，加強嚴格進京管理聯機製，對進（返）京控管更加緊縮，尤其是國內、外航線的防疫要求變得非常嚴格。華北民航各單位嚴格落實疫情防控安全屏障。首先取消發生本土疫情的相關地級市直達北京的航班、削減出現中高風險地區的省會城市到京航班，每天只保留1班，嚴格控製客座率不超過75%。

▲北京嚴控疫情，大陸各大機場開闢「專屬」北京登機櫃檯 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者從湖北武漢出差返回北京時，實際經歷超嚴登機防疫過程。只要是飛回北京航班，每一家航空公司設立「獨立專櫃」。記者當天搭乘大陸南方航空要飛回北京大興機場，現場第15、16號櫃檯「專屬」飛大興機場的旅客辦理登機托運。

旅客想要拿到機票還得過五關，首先量體溫、提供北京健康綠碼、48小時內核酸檢側、行程大數據資料，最後還要填寫「返京承諾書」。承諾書必須確認沒有感冒發燒症狀、接觸相關病史人員或是去過中高風險地區，資料提交後才能辦理登機。

▼旅客提供五項各類健康證明後辦理登機 。（圖／記者任以芳攝）

▲簽下返京承諾書才能辦理登機 。（圖／記者任以芳攝）

等待過程，記者也詢問地勤，「進北京規定這麼嚴格？」對方回答，「北京要求都很嚴格。」從17日起，各地返京規定更加明確嚴格，機場和航空公司加強前端查驗。所有進京航班旅客，登機前嚴格測溫、查驗「北京健康寶」，非綠碼及有異常情況的旅客，一律勸阻登機。

北京明年激將舉辦冬奧，為了維穩疫情防控，從17日零點起，鐵路和公路進京旅客在遠端車站上車前要查驗48小時內的核酸檢測證明和「北京健康寶」綠碼；14日內有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員嚴格限制進（返）京。

由於天津、河北疫情嚴峻，北京政府針對京津冀進（返）京旅客，憑在京津冀地區工作證明，自11月19日零時起，可按北京市通勤人員進（返）京政策，查驗14日內核酸檢測證明及北京「健康寶」綠碼後乘車進（返）京。