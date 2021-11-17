向前同事打招呼沒回應　男怒罵「根本就畜生」挨罰5000元

▲黃姓男子不滿和洪姓男子偶遇時向他打招呼未被理會，竟怒指著洪男罵其「根本就畜生」。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名黃姓男子和洪姓男子為前同事關係，不過黃男竟因某次偶遇向洪男打招呼，未獲回應而對洪男心生不滿，怒在洪男住家庭院，以手指著洪男辱罵他「根本就畜生」，洪男事後對黃男提告妨害名譽。新竹地院審理後，依公然侮辱罪，判處黃男罰金5000元，得服勞役，以1000元折算一日。

判決書指出，黃姓男子和洪姓男子為前同事關係，黃姓男子僅因不滿某次偶遇途中，和洪男打招呼未被洪男理會而心生不滿，竟在去年8月晚間前往洪男住處，經洪男同意後進入洪男住處的前庭院，以手指著洪男，辱罵他「根本就畜生」，讓洪男氣的對黃男提告妨害名譽。

黃男應訊時向檢察官坦承，確實曾講過「根本就畜生」等語，不過卻否認其有任何公然侮辱之犯行，辯稱他不是在辱罵洪男，是因為當時他們在現場和他發生推擠，才會因此說出「根本就畜生」，意思是他們這樣好像畜生，提醒自己不要做這樣的動作等語。

不過新竹地院勘驗現場錄影畫面後發現，黃男和洪男雙方在對峙時，黃男以右手指向洪男的方向，並說出「他根本就畜生」等語，黃男辯稱其言詞不是針對洪男等語，顯然為狡辯之詞，難以採信；又「畜生」一詞，在社會通念及口語意義上，為對他人人格之貶損辱詞，且當時至少有6人在場，認為黃男犯罪事實明確，構成公然侮辱之要件，依公然侮辱罪判處黃男罰金5000元，得服勞役，以1000元折算一日。