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社會 社會焦點 保障人權

誣蔣智賢打假球「跟漸凍人一樣三振再三振」　名嘴黑白講GG了

▲富邦悍將蔣智賢。（圖／記者林敬旻攝）

▲「博弈觀察家」陳建名指富邦悍將球員蔣智賢放水打假球，士院日前判陳須賠30萬元。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

中職富邦悍將內野手蔣智賢，不滿「博弈觀察家」陳建名上節目影射他透過白手套，收受組頭不當利益，並協助放水打假球，更指蔣在球場上「跟漸凍人一樣，完全都是三振再三振」，陳被依妨害名譽起訴。士林地院民事庭日前，認為陳建名未經查證，嚴重貶損蔣智賢社會評價、聲譽、判賠30萬元並登報道歉。

蔣智賢原是中信兄弟球員，2017年中信五虎將「冰風暴」事件，當時蔣智賢和張正偉、林智勝以及鄭達鴻、王勝偉等，各自因不同原因，遭到球團冷凍，而蔣智賢遭中信兄弟球團釋出，轉而投效富邦。

「博弈觀察家」陳建名、球評許維智同年11月7日以博弈觀察家身分參與三立電視公司《54新觀點》，在節目中大談中信兄弟球員被釋出事件發表看法。他在節目上表示，「陳鴻文跟蔣智賢，在球賽下半季，還沒打季後賽時，中南部的組頭就有透過白手套，找到他們，聽說也有送了一些錢，請他們在下半季的時候就開始要來放水」更指出，一場就送新台幣1000萬元，消息也傳到球團總教練那邊。

對此，蔣智賢對許陳建名、三立、許維智提告共求償300萬，今年3月言詞辯論，蔣當庭撤回對許的求償訴訟；陳建名則未出庭也未提書狀做聲明或陳述。

法官認為，陳建名未經查證，恣意在節目上公開指摘蔣智賢收受鉅額不法款項打假球，嚴重貶損蔣智賢社會評價、聲譽，也對蔣智賢運動生涯產生負面影響，判陳建名賠償新台幣30萬元，並在中國時報、聯合報、自由時報全國版頭版刊登道歉啟事。

刑事部分，高等法院去年6月依誹謗罪判陳建名3月徒刑、易科罰金9萬元。

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