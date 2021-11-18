摩斯新品火雞堡、豚汁蔬菜湯上市！吉事堡特價　感恩祭優惠一次看

▲摩斯秋冬新品「饗宴火雞堡」上市。（圖／摩斯漢堡）

記者林育綾／綜合報導

迎接感恩節和歲末，摩斯漢堡新推出饗宴火雞堡、豚汁蔬菜湯、法式蕈菇濃湯隨身包，更祭出感恩節優惠組合價，饗宴火雞堡搭配大杯冰紅茶99元，早餐咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶只要69元；而「吉士漢堡控」也有福了，即日起至11/30摩斯吉士漢堡搭配大杯冰紅茶，單套優惠價110，2套200元。

▲摩斯秋冬新品上市，另有期間限定優惠。（圖／摩斯漢堡）



摩斯漢堡新品「饗宴火雞堡」售價95元，嚴選美國進口火雞腿肉，精心烘烤熟成後原塊切片，淋上使用西班牙紅酒及大量洋蔥熬煮而成的紅酒洋蔥醬，風味中帶有紅酒香氣及洋蔥的微甜提味，搭配新鮮生菜、爽口蕃茄。

因應感恩節，11/22-11/30推出饗宴火雞堡搭配大杯冰紅茶優惠，原價135元，優惠價99元。而使用MOS Order APP訂餐，即日起至12/31使用天天享優惠， 即日起至11/30摩斯吉士漢堡搭配大杯冰紅茶，單套優惠價110，2套200元。

▲「吉士漢堡控」也有福了！即日起至11/30摩斯吉士漢堡搭配大杯冰紅茶，單套優惠價110，2套200元。（圖／摩斯漢堡）



另有「豚汁蔬菜湯」溫暖上市，以日式黃金麥味噌湯為基底，嚴選台灣在地香菇、芋頭與豬五花肉片，搭配紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡、洋蔥熬煮而成，日式經典風味，吃得到的真材實料，單杯售價55元，還有冷凍包裝6入組，原價330元，優惠價300元。另外因應聖誕節來臨，摩斯漢堡即日起至12/31推出眾多好禮優惠，從200元至1000元不等，使用五倍券消費也方便。

▲必勝客新推超狂聖誕花圈烤雞比薩。（圖／業者提供）

而人氣速食品牌「必勝客」迎接聖誕節，更將比薩變身成「聖誕花圈」，首度以「有洞的比薩」呈現，選用烤雞腿、雙色彩蔬結合摩洛哥風味醬，尤其經典芝心餅皮內外圈都吃得到，好吃又欠拍，即日起於全台限時、限量販售，售完為止。

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